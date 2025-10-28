Después del triunfo: Milei recibirá en Casa Rosada a gobernadores

El Presidente con gobernadores en la Casa Rosada

Transcurriendo apenas los primeros días del triunfo electoral legislativo, el Presidente Javier Milei puso en marcha el plan para conseguir el apoyo de diferentes sectores.

En ese sentido, convocó para el próximo jueves a un grupo importante de gobernadores, con los que comenzará a discutir las reformas que quiere impulsar en el Congreso.

De acuerdo con lo que precisaron diversas fuentes, serán un total de entre 15 y 17 los mandatarios provinciales que asistirán a la reunión prevista para las 17:00 de ese día.

Por parte de Nación, en tanto, también asistirán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán.

Algunos de los gobernadores invitados son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Claudio Poggi (San Luis)

Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no podrá concurrir porque ya tiene un viaje programado para esa fecha, pero enviará a su vice, Hebe Casado.

Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo

En tanto, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) tenía previsto para este mismo jueves un encuentro con “Toto” Caputo en el Palacio de Hacienda para tratar un conflicto que tiene con el sindicato de petroleros, por lo que estará cerca de Casa Rosada y podría sumarse.

El objetivo principal de las autoridades nacionales es empezar a conversar sobre las reformas laboral y tributaria que enviarían a fin de año al Congreso para que sean debatidas en la primera parte del 2026. (con información de Infobae.com)