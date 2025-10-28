Darío Benedetto busca rescindir su contrato con Newell’s: fin anticipado de un ciclo sin goles

El centro delantero Darío Benedetto tiene la intensión de rescindir su contrato profesional con Newell's Old Boys.

Con tan solo 9 partidos disputados con la camiseta de la “Lepra” rosarina, el “Pipa” podría ponerse fin a su paso por el elenco del interior del país.

Por otra parte, uno de los datos que deja en claro su malestar en la institución es el frústrate cero en la estadística de goles, la cual no cambió desde su segundo paso por Boca Juniors. De esta manera, el atacante oriundo de la ciudad de Berazategui no convirtió ningún gol en su estadía en Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell's Old Boys.

De esta manera, la salida de Benedetto se daría en un contexto de inestabilidad en Newell’s, marcado por la falta de resultados y el reciente despido de Cristian Fabbiani. Ante ese panorama y sin lograr continuidad ni protagonismo, el “Pipa” analiza cerrar su ciclo en Rosario y buscar nuevos rumbos para su carrera.

En caso de concretarse la rescisión, Benedetto pondría fin a una etapa que no logró cumplir con las expectativas ni del club ni del propio jugador. Su salida abriría además la posibilidad de una reestructuración en el plantel de Newell’s, que buscará reforzar su ataque en el próximo mercado de pases.