En vivo: el huracán Melissa tocó tierra y amenaza con causar destrozos en Jamaica

El huracán Melissa, de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simson, tocó tierra en Jamaica y avanza con tormentas que amenazan con causar destrozos.

Según informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa se aproximó a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

El organismo meteorológico advirtió que después de tocar tierra manteniendo su intensidad extrema, cruzará el sureste de Cuba el miércoles y llegará a las Bahamas el jueves.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aunque se esperan fluctuaciones en su intensidad, el NHC insiste en que el ciclón tocará tierra con fuerza devastadora, capaz de causar daños estructurales totales en zonas expuestas y elevadas.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness,quiso ser honesto con la población sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró el lunes.

“Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.

Lluvias torrenciales “potencialmente catastróficas”

El huracán ya está dejando sentir su impacto: el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ha registrado vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 83 km/h, según consignó EFE.

Además del viento, las precipitaciones ocasionadas por el huracán serán torrenciales, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas “potencialmente catastróficas” y deslizamientos de tierra a gran escala.

Se espera que hoy comiencen condiciones de tormenta tropical en el este de Cuba y condiciones de huracán en áreas bajo aviso desde esta noche, hasta la mañana del miércoles.

También se prevén condiciones de tormenta tropical en Haití en la jornada de hoy y del miércoles y para mañana se esperan condiciones de huracán en el sureste y centro de Bahamas.

Junto al viento, las precipitaciones ocasionadas por el huracán serán torrenciales, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas “potencialmente catastróficas” y deslizamientos de tierra a gran escala. (TN)