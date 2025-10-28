Un compañero de Lautaro Martínez en el Inter atropelló y mató a un hombre de 81 años

El arquero español Josep Martínez, jugador del Inter de Milán, atropelló y mató a un hombre de 81 años en un accidente de tránsito. Las primeras hipótesis señalan que esta persona, que se trasladaba en silla de ruedas, habría perdido el conocimiento e invadió la calle.

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 8.30, cuando el arquero y compañero de Lautaro Martínez se dirigía al entrenamiento del equipo, en Fenegró, una localidad cercana a Milan.

El español de 27 años intentó socorrer al hombre, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco el servicio de emergencia médica que llegó al lugar del accidente, que apenas se limitó a confirmar su muerte, según la prensa italiana.

Las primeras informaciones indican que el hombre pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la calzada.

Como consecuencia directa del trágico suceso, el Inter de Milán decidió cancelar la rueda de prensa prevista del entrenador Cristian Chivu en la previa del partido de Serie A contra la Fiorentina.

La cancelación de la conferencia de prensa refleja la gravedad del incidente y el impacto que tuvo en el club, obligado a gestionar una situación extraordinariamente delicada a pocas horas de un compromiso importante de liga.

Josep Martínez llegó al Inter de Milán en julio de 2024 después de una muy buena temporada en el Genoa, que le valió un pase de unos 13,5 millones de euros. El español es el reemplazante natural del suizo Yann Sommer, aunque hasta ahora solo sumó minutos en partidos de Copa Italia y en la Serie A.

Se formó en La Masía, la famosa cantera del Barcelona, donde dio sus primeros pasos antes de pasar por Las Palmas y el RB Leipzig, en Alemania.