Otra ilusión sobre ruedas: Leandro Juncos probará un auto de Fórmula Regional en Monza

El piloto argentino Leandro Juncos de 20 años anunció que los próximos martes 28 y miércoles 29 de octubre estará probando un auto de Fórmula Regional (FRECA) con el prestigioso equipo Van Amersfoort Racing, el mismo que recientemente incorporó a Nicolás Varrone a su estructura de Fórmula 2.

Juncos girará en el histórico trazado de Monza a bordo de un Tatuus FR-19, con dos tandas diarias de cincuenta minutos cada una.

“Esta es una experiencia muy importante para mí. Monza es un circuito histórico y poder girar con un equipo de primer nivel me motiva muchísimo. Voy con el objetivo de aprender, adaptarme al auto y aprovechar al máximo cada tanda”, expresó Juncos, quien viene de cerrar su temporada en la Fórmula GB4 británica con un quinto puesto en el campeonato y una victoria en Donington.

En sus redes, el joven agradeció al equipo por la oportunidad y destacó el apoyo de los fanáticos. Entre los mensajes que recibió, Nicolás Varrone le comentó: “Crack total, Lean”, a lo que Juncos respondió: “¡Grande, Nico! Ojalá coincidamos y dejemos a la Argentina en lo más alto”.

El test en la Fórmula Regional representa un paso importante en su camino hacia las categorías superiores de monoplazas. Hijo de Ricardo Juncos —director del Juncos Hollinger Racing de IndyCar, donde compitió Agustín Canapino—, Leandro se volcó de lleno al automovilismo en 2023, luego de haber tenido una etapa en el fútbol competitivo.

“Ese mismo año tuve mi primer test como piloto en Alabama”, recordó en su sitio web. Desde entonces, su evolución fue constante, y esta oportunidad con el Van Amersfoort Racing podría abrirle las puertas hacia un futuro cercano en el camino hacia la Fórmula 3.