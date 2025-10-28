Así le fue al Racing de Costas cada vez que jugó de local ante equipos brasileños

Racing recibirá este miércoles al Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en el que será un nuevo enfrentamiento de los dirigidos por Gustavo Costas ante un equipo del país carioca.

Desde el comienzo del tercer ciclo de Costas como director técnico de Racing, la “Academia” se enfrentó en varias ocasiones ante equipos brasileros y siempre cosechó muy buenos resultados, especialmente cuando tuvo que hacer de local en el “Cilindro de Avellaneda”.

Los primeros encuentros del Racing de Costas ante equipos brasileños en su estadio fueron verdaderos bailes por parte del equipo de Avellaneda, ya que goleó 3-0 a Bragantino en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, mientras que en los cuartos de final pasó por arriba al Athletico Paranaense, equipo al que superó por 4-1 para dar vuelta el 1-0 que había sufrido en la ida.

Ya en las semifinales, la “Academia” se tenía que enfrentar con el Corinthians, que tenía como principal estrella al delantero neerlandés Memphis Depay. Luego de empatar 2-2 en la ida, que se llevó a cabo en Brasil, Racing se impuso por 2-1 en la vuelta, en lo que fue una verdadera batalla.

Finalmente, el equipo de Avellaneda se terminaría quedando con el título, gracias a la goleada 3-1 ante Cruzeiro en la gran final de la Copa Sudamericana que se disputó en Paraguay.

En este 2025, Racing siguió con su buen andar ante equipos brasileños. En la Recopa Sudamericana superó 2-0 al Botafogo en la ida, para luego ganarle por el mismo resultado como visitante y así levantar un nuevo trofeo internacional.

En lo que respecta a esta Copa Libertadores, Racing cerró su participación en la fase de grupos con un agónico triunfo por 1-0 sobre Fortaleza de Brasil, gracias al golazo de chilena de Adrián “Maravilla” Martínez en el último minuto.

Este miércoles, Racing irá por un nuevo triunfo ante un equipo brasileño, con el objetivo de dar vuelta la serie contra Flamengo para meterse en la final de la Copa Libertadores.

El resumen

Así le fue al Racing de Costas cada vez que jugó de local ante equipos brasileros:

Copa Sudamericana 2024:

Racing 3 – 0 Bragantino (fase de grupos)

Racing 4 – 1 Athletico Paranaense (cuartos de final)

Racing 2 – 1 Corinthians (semifinal)

Recopa Sudamericana 2025:

Racing 2 – 0 Botafogo

Copa Libertadores 2025:

Racing 1 – 0 Fortaleza