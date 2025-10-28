Bahía Blanca | Martes, 28 de octubre

Elecciones 2025.

The Wall Street Journal: "Los barrios marginales abandonaron el PJ y le dieron la victoria a Milei"

Según consignó el medio estadounidense, “los barrios marginales abandonaron el peronismo” y “se movilizaron” para apoyar a la gestión del mandatario argentino.

El diario estadounidense The Wall Street Journal analizó las elecciones legislativas argentinas y destacó el apoyo que recibió el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) por parte de la clase media trabajadora.

Según escribió el medio norteamericano “los barrios marginales abandonaron el peronismo” y “se movilizaron” para apoyar a la gestión del mandatario argentino “y su revuelta a favor del libre mercado”.

“El partido libertario aprovechó el temor de los votantes a un posible regreso del movimiento peronista, advirtiendo a los argentinos que votar a la izquierda era votar por una mayor inflación, una caída del peso e incluso más turbulencias financieras”, analizó el diario.

Por otra parte, remarcó la poca participación de votantes en estas elecciones de medio término (que fue del 67%) y aseguró que “los argentinos pobres, a quienes Eva Perón idolatraba como el corazón y el alma del país”, se ausentaron “en una dura reprimenda al movimiento peronista que ha dominado la política local durante 80 años”.

A lo largo del artículo, reforzó la calificación de “resultado sorpresivo” debido a que, en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, LLA “perdió por casi 14 puntos porcentuales”.

“Milei dio a los votantes una opción: seguir con su ‘terapia de choque’ -como él mismo la describe- para los males de Argentina, o enfrentarse a la ruina económica que se vivió con los peronistas en el pasado”, concluyeron. (NA)

