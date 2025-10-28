Ingeniero White realizará la Feria del Presupuesto Participativo 2025

Este jueves 30 de octubre, desde las 18:30, se realizará la Feria del Presupuesto Participativo 2025 en la sede de la Escuela N° 15, ubicada en Juan Siches 4048, Ingeniero White.

El encuentro, abierto a toda la comunidad, permitirá conocer los proyectos elaborados por vecinos e instituciones locales durante el año.

La actividad es organizada por el Panel Comunitario de Ingeniero White, con el acompañamiento de Dow Argentina, en el marco de la novena edición del programa que destina $60 millones a iniciativas comunitarias.

Durante la feria, los equipos presentarán sus propuestas, explicarán el origen de las ideas y los objetivos que buscan alcanzar. El evento se plantea como un espacio de exposición, intercambio y reconocimiento del trabajo colectivo desarrollado a lo largo del proceso participativo.

Desde la organización destacaron que el Presupuesto Participativo "se consolida año a año como una seña de identidad whitense que impulsa la construcción conjunta del presente y futuro del barrio", y subrayaron que la propuesta "continúa fortaleciendo los lazos comunitarios y haciendo realidad las ideas que nacen desde el corazón de la gente".

Asimismo, remarcaron que con esta feria "la comunidad vuelve a ser protagonista, reafirmando que entre todos se puede seguir construyendo el White que soñamos".