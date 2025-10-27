Punta Alta: hallaron sin vida al hombre de 85 años que buscaban en Bahía
La fiscalía ordenó investigar cómo Domingo Ianni llegó a esa ciudad y en qué circunstancias falleció. Su paradero se había activado el pasado miércoles.
El hombre de 85 años por cuyo paradero habían pedido colaboración desde la Fiscalía y la Policía de nuestra ciudad fue encontrado sin vida en las últimas horas en la ciudad de Punta Alta.
Se trata de Domingo Ianni, a quien buscaban desde el pasado miércoles 22 a las 15, cuando se retiró de su hogar, en la calle Pastor Obligado 92 (paralela a la calle Napostá, entre Alsina e Yrigoyen).
"Se están realizando diversas tareas para determinar las circunstancias de su muerte", informaron oficialmente desde la fiscalía.
Otra fuente del caso confirmó que "se está investigando bien, tomando testimonios, para ver cómo llegó a Punta Alta, si alguien lo llevo".
Ianni, al momento de su desaparición, vestía un saco marrón con cinto y un pantalón de color mostaza. Era de contextura delgada, 1.80 de estatura, tez trigueña, ojos de color marrón y cabellos canoso cortos ondulados.