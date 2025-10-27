Punta Alta: hallaron sin vida al hombre de 85 años que buscaban en Bahía

El hombre de 85 años por cuyo paradero habían pedido colaboración desde la Fiscalía y la Policía de nuestra ciudad fue encontrado sin vida en las últimas horas en la ciudad de Punta Alta.

Se trata de Domingo Ianni, a quien buscaban desde el pasado miércoles 22 a las 15, cuando se retiró de su hogar, en la calle Pastor Obligado 92 (paralela a la calle Napostá, entre Alsina e Yrigoyen).

"Se están realizando diversas tareas para determinar las circunstancias de su muerte", informaron oficialmente desde la fiscalía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otra fuente del caso confirmó que "se está investigando bien, tomando testimonios, para ver cómo llegó a Punta Alta, si alguien lo llevo".

Ianni, al momento de su desaparición, vestía un saco marrón con cinto y un pantalón de color mostaza. Era de contextura delgada, 1.80 de estatura, tez trigueña, ojos de color marrón y cabellos canoso cortos ondulados.