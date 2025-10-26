Bahía Blanca | Domingo, 26 de octubre

Elecciones 2025.

Votó Santilli: "El objetivo es descontar la diferencia de septiembre"

Emitió su sufragio en una escuela de Tigre y dijo que “fue una campaña difícil”.
 

Foto: Infobae

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Diego Santilli, votó esta mañana y sostuvo que "el objetivo es descontar la diferencia de septiembre" que sacó el peronismo en los comicios bonaerenses del mes pasado.

Tras sufragar en una escuela en el municipio de Tigre, acompañado por su esposa Analía Maiorana, Santilli se refirió a la campaña que tuvo que encabezar tras la renuncia de José Luis Espert: "Ha sido una campaña difícil, corta, de 18 días. Le puse toda la actitud, toda la garra", señaló.

El dirigente del Pro llamó "a la gente que venga a votar y defina su voto, que es importante", e insistió en que "el objetivo es remontar esa ventaja de septiembre", al que agregó: "Tengo fe".

Dijo además que el rol del Pro "es acompañar" a la fuerza que lidera el presidente Javier Milei, con quien —reveló— habló este sábado. 

"Queda entre el presidente y yo lo que hablamos. Lo que puedo decir es que le agradecí la oportunidad que me dio de liderar el camino", comentó. (NA)

