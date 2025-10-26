Confusión por las caras de Espert y Santilli, merma de fiscales y la adolescente que votó por primera vez

Las elecciones legislativas en Bahía Blanca vienen siendo marcadas por una jornada atípica que mezcló desorientación partidaria, una baja participación electoral y la mística del primer voto juvenil.

Si bien en los días previos la Cámara Nacional Electoral ordenó volver a imprimir los afiches de candidatos (y dispuso que en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires figure la foto de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes), esto generó algo de confusión en alguna escuela por los afiches con la cara de José Luis Espert.

Esta superposición, producto del mencionado fallo judicial, se sumó a una visible merma en la presencia de fiscales que, en algunos circuitos, obligó a las autoridades de mesa a redoblar esfuerzos para garantizar la transparencia del proceso. No obstante, La Nueva. recorrió durante esta tarde varias instituciones educativas y en todas el proceso viene agilsiendo ágil y sin inconvenientes.

Sobre la merma de fiscales, la mayoría de las delegadas de las escuelas consultadas mencionaron que lo notaron y lo relacionaron al nuevo sistema de votación.

Por otro lado, la participación electoral hasta las 15.30 viene siendo similar a lo que ocurre nivel nacional, con un porcentaje entre el 35 y el 50 %, según cada institución.

En tanto, amén de la agilidad del proceso electoral con la nueva modalidad de boleta única, cuando la lluvia se hizo presente en la ciudad motivó otra merma en la presencia de votantes, que tuvo su pico máximo sobre el mediodía.

Un dato de color en la jornada eleccionaria fue el primer voto emitido por Delfina, de 16 años, y quien sin ser obligatorio su sufragio se hizo presente en la escuela 74 de calle Eduardo González al 300. Su mamá quiso recordar el momento y celular en mano "captó el momento en una foto".

La joven le dijo a este medio que "decidí venir a votar cinco minutos antes, sé que no es obligatorio, pero quise venir y mi mamá me acompañó. Justo en esta escuela tengo a mi papá como autoridad de mesa. No lo viví con nervios, porque no sabía si iba a venir o no, pero finalmente me decidí y por suerte fue rápido".

Además, en algunos establecimientos se vieron inconvenientes con el tipo de DNI utilizado al momento de votar y que no coincidía con el señalado en el padrón electoral.

En la escuela 503 de calle Di Sarli y Güemes, una de los lugares que vivió esta situación, la delegada le dijo a La Nueva., "que fue algo que se dio más en esta elección que en la anterior, aunque sabemos que hubo cambios de padrones. En algunos casos se dio porque no traían el DNI correspondiente, pero iban lo buscaban y votaban, aunque la mayoría no apareció más".

Por último, un momento por demás insólito se vivió en una escuela de Villa Mitre cuando un oficial de mesa dijo que salía un momento, pero no regresó. Los efectivos debieron ir a buscarlo para que regrese y se excusó esgrimiendo desconocer que no podía irse.