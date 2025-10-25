Bahía Blanca | Sabado, 25 de octubre

Rugby.

Argentino se trae victoria desde Tandil en el inicio de la Reválida

El Chancho venció a Los 50 por 45 a 26 en su debut en la última etapa del Regional Pampeano. Derrota de Santa Rosa RC como local en el inicio de la Reválida B-C.

Foto: Archivo La Nueva.

Argentino dio el primer paso en la Reválida A-B, el camino conducente a la plaza en el Regional Pampeano A del año próximo.

Logró una importante victoria como visitante frente a Los 50 de Tandil por 45 a 26, por la primera fecha.

Si bien dominó con ventajas importantes (por ejemplo 35-12 a los 54m.), los locales reaccionaron en la segunda parte y descontaron, para privar al XV bahiense del punto bonus ofensivo (6-4 en tries).

Las conquistas del Azul, que al cabo del primer tiempo se impuso por 21-12, llegaron vía hat-trick del wing Manuel Saldaño (3), Tomás Moro, Francisco Arlando y Francisco Ramírez Vita. Además, hubo 6 conversiones y un penal de Ramiro Correa.

La formación de Argentino para el debut en la Reválida A-B.

En general fue un partido que Argentino dominó desde el arranque, con tres tries logrados por el mismo lateral de la cancha (2 de Saldaño y otro de Ramírez) en los primeros 19 minutos.

Hubo buena dinámica en la distribución de la pelota con Pedro Selvarolo, profundidad con Francisco Ramírez Vita y también con Ramiro Correa cuando atacó por el centro de la cancha, además del juego posicional que suele manejar.

También hubo buen line con obtenciones de Lautaro Catani y el scrum, si bien se encontró con un pack sólido que tuvo momentos de dominio, sacó pelotas limpias para jugar.

Pero en el complemento, acaso por la amplia ventaja de 35-12 a los 54 minutos, el Chancho retrocedió y perdió control de pelota y territorialidad. Los 50 puso el juego más alla de mitad de cancha y descontó peligrosamente con dos tries convertidos en 5 minutos (35-26) y con casi 20 minutos por delante.

Hasta que a los 76m una buena entrada como portador de Cristian Villarreal por el eje de cancha, vulneró la línea defensiva y permitió el tercero de Saldaño.

En Intermedia fue victoria de Los 50 por 40-34.

Lo que queda

En su segundo partido Argentino visitará el sábado venidero a Comercial, en Sierra de los Padres.

Quedará el cierre de la Reválida en condición de local frente a Biguá, una semana después.

En el otro partido de este reducido para acceder a las plazas conducentes a la A, Comercial se impuso a Biguá por 38 a 25 como visitante y sin punto bonus.

Reválida B-C

Comenzó este sábado también la Reválida B-C por mantener/ganar plaza en el TRP B.

Santa Rosa RC perdió en el debut como local ante Uncas (Tandil) por 18-13, en partido arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur). Fecha libre tuvo Pico RC.

Al cabo del primer tiempo ganaban los locales por 13-12.

Esta Reválida continuará con Santa Rosa RC-Pico RC el próximo 1 de noviembre y culminará con Pico RC-Uncas el sábado 8.

