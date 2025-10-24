Presencia bahiense en el inicio de las semifinales del Top 12 de URBA

"Pancho" vuelve a la titularidad como hooker en Belgrano. Foto: prensa Belgrano Athletic.

Este viernes comienzan las semifinales del URBA Top 12, el torneo superior de rugby de Buenos Aires, que contará con participación bahiense.

A las 19.55 se enfrentarán Belgrano Athletic-Newman en cancha del CASI, partido que contará con arbitraje de Mauro Rossi. Televisarán ESPN 3 y Disney+.

En este partido se reincorpora el hooker Francisco Lusarreta, jugador formado en el club Universitario de nuestra ciudad y quien recupera la titularidad tras una fecha de ausencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otro bahiense, el fullback Lucas Moro, habitual en los XV titulares de Intermedia y hermano de Joaquín (Leicester Tigers) y Tomás (Argentino), no formará parte del recambio en Primera.

Belgrano fue finalista de la temporada 2024, en la que perdió la final ante Alumni por 20-17.

La otra semifinal la animarán CASI-SIC, el clásico que llevó a que San Isidro sea considerada la capital nacional del rugby en gran parte por ser los más ganadores de la URBA con 33 y 27 títulos respectivamente.

Estos tradicionales rivales jugarán mañana 16.55 en La Catedral. Se podrá ver por ESPN 3 y Disney+.

Las formaciones son las siguientes:

Belgrano-Newman

Belgrano: 1. Francisco Ferronato, 2. Francisco Lusarreta, 3. Lisandro García Dragui; 4. Mateo Gasparotti y 5. Juan Penoucos; 6. Augusto Vaccarino, 7. Julián Rebussone (capitán), 8. Franco Vega; 9. Theo Blaksley y 10. Joaquín Mihura; 11. Ignacio Díaz, 12. Martín Arana, 13. Tomás Etchepare, 14. Pedro Arana; 15. Juan Landó. Entrenador, Francisco Gradin.

Newman: 1. Miguel Prince, 2. Marcelo Brandi, 3. Bautista Bosch; 4. Pablo Cardinal y 5. Alejandro Urtubey; 6. Faustino Santarelli, 7. Joaquín de la Vega, 8. Rodrigo Díaz de Vivar; 9. Lucas Marguery y 10. Gonzalo Gutiérrez Taboada; 11. Jerónimo Ulloa, 12. Tomás Keena, 13. Benjamín Lanfranco, 14. Santiago Marolda; 15. Juan Bautista Daireaux. Entrenador, Santiago Piccaluga.

CASI-SIC

CASI: 1. Facundo Scaiano, 2. Juan Torres Obeid, 3. Hugo García; 4. Salvador Ochoa y 5. Ignacio Larrague; 6. Ignacio Torrado, 7. Eugenio Sartori, 8. Benjamín Rocca Rivarola; 9. Joaquín Sánchez y 10. Felipe Hileman; 11. Benjamín Belaga, 12. Jerónimo Solveyra, 13. Bruno Devoto, 14. Jerónimo Tumbarello; 15. Juan Akemeier. Entrenador, Oscar Murgier.

SIC: 1. Marcos Piccinini, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Benjamín Chiappe; 4. Bautista Viero y 5. Ciro Plorutti; 6. Andrea Panzarini, 7. Santos Fernández de Oliveira, 8. Tomás Meyrelles; 9. Mateo Albanese y 10. Santiago Pavlovsky; 11. Timoteo Silva, 12. Carlos Pirán, 13. Nicanor Acosta, 14. Jacinto Campbell; 15. Bernabé López Fleming. Entrenador, Diego Pietranera.