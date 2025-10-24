La compañía Dow donó 20 computadoras a escuelas de Ingeniero White

Dow, una de las principales compañías de ciencia de materiales del mundo, donó veinte notebooks a la Escuela Primaria Nº21 y al Centro de Educación de Jóvenes y Adultos (CEA) N°703 de Ingeniero White, con el objetivo de impulsar la educación digital y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para la comunidad.

La iniciativa, realizada junto a la Jefatura Distrital de Educación de Bahía Blanca, a cargo de Julieta Conti, permitirá que ambas instituciones cuenten por primera vez con aulas de informática modernas y equipadas, promoviendo la inclusión digital y el fortalecimiento de habilidades esenciales para el futuro de los alumnos.

El acto se desarrolló en la Escuela N°21, establecimiento al que concurren 128 alumnos. Durante el evento de entrega de computadoras la directora, Karina Botta, recordó los días posteriores a la inundación de marzo, cuando más de 20 voluntarios de Dow se acercaron a la escuela para colaborar con tareas de limpieza y reacondicionamiento del edificio. Con emoción destacó "el compromiso, la empatía y el corazón que brindó cada voluntario de Dow en una situación tan difícil".

Por su parte, el CEA Nº703 cumple un rol fundamental, al impulsar la finalización de estudios primarios para personas mayores de 14 años, con un enfoque flexible y talleres complementarios que promueven la inclusión digital y el aprendizaje continuo dentro de la comunidad whitense.

Durante la entrega, Nicolás Carlei, director de Producción de Crackers y Utilities de Dow, subrayó el valor transformador de esta acción. "Con esta entrega de 20 computadoras, damos un paso importante: los estudiantes van a poder aprender informática haciendo, experimentando. Es una herramienta que transforma la forma de enseñar, de aprender, y que abre puertas a muchas oportunidades nuevas”, señaló.

Esta acción se suma a la entrega de 350 notebooks a más de 30 escuelas públicas locales realizada en abril de este año, en el marco del programa de fortalecimiento educativo que Dow impulsa junto a autoridades municipales para promover la equidad digital y el acceso a la tecnología.