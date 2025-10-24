Tres Arroyos: allanamiento y arresto por tenencia de material de abuso sexual infantil

Una persona fue aprehendida en las últimas horas durante un allanamiento realizado en una vivienda de Tres Arroyos por una causa en la que se investiga el presunto delito de tenencia de material de abuso sexual infantil.

Desde el Ministerio Público informaron que el procedimiento, solicitado por la fiscal Natalia Ramos y autorizado por la Justicia de Garantías, se llevó adelante en un inmueble situado en Brandsen al 500, donde arrestaron a Gaspar Quiroga.

Agregaron que la investigación comenzó a principios de octubre, a partir de un informe de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children).

Señalaron que "surge que entre los días el 16 de abril y el 25 de mayo, almacenó 39 archivos con contenido de explotación sexual infantil en su cuenta de gmail, donde incluso se observa a menores de 13 años de edad exhibiendo sus partes íntimas y siendo sometidos a diferentes situaciones abusivas".

"Personal de la DUOF de Necochea llevó a cabo el procedimiento y realizó un examen visual del teléfono celular del investigado, donde se pudo detectar material con contenido ilícito por lo que fue aprehendido", siguieron diciendo.

Quiroga será indagado en las próximas horas por la fiscal de la causa, mientras se aguardan los resultados de las pericias informáticas.