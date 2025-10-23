Barrio Tiro Federal: arrestaron a un sospechoso de cometer cinco robos

Las cámaras de seguridad fueron importantes para esclarecer los delitos.

Con la detención de un sospechoso y el secuestro de distintos elementos, la Policía considera esclarecidos al menos cinco robos cometidos en los últimos días en la zona del barrio Tiro Federal.

Personal de la comisaría Cuarta, con apoyo de la Motorizada UPPL, arrestaron durante un allanamiento a Axel Nicolás Schell, de 30 años.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1, tuvo lugar en una vivienda de la calle Laplace al 300.

Se informó que Schell quedó filmado por cámaras particulares y del Centro de Monitoreo (CEUM).

En su casa secuestraron un pantalón jogin de color bordó y una campera de abrigo gris (de las mismas características a las prendas que utilizaba el ladrón), además de un jogin negro, un destornillador inalámbrico con cargador, un taladro inalámbrico con batería y cargador y un casco para ciclista.

También incautaron un balde plástico y una cuchara de albañil, dos tijeras de tusar, una llave francesa, tres estuches plásticos de auricular inalámbrico, un reloj pulsera negro, una pistola soplete de aire y dos aerosoles de repelente.

Al menos un vecino del sector, que fue víctima de un hurto agravado por escalamiento el pasado jueves, ya reconoció como propias algunas cosas.

Desde la comisaría de Villa Mitre pidieron que aquellas personas que identifiquen como suyos algunos de los efectos que se observan en la foto que se presenten en la dependencia de Garibaldi 262.