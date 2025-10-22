Oro Panamericano: Argentina y un logro histórico en tenis de mesa

El tenis de mesa argentino escribió una nueva página en su historia en el Campeonato Panamericano que se disputó en Rock Hill, Estados Unidos. El seleccionado nacional venció al conjunto local en la final y se quedó con la medalla dorada por primera vez.

El conjunto conformado por Horacio Cifuentes, Santiago Lorenzo, Francisco Sanchi y Martín Bentancor venció en una definición apasionante a Estados Unidos por 3 a 2. "Hemos hecho una victoria de equipo totalmente, sabíamos lo fuerte que era el equipo que teníamos enfrente con Kanak Jha (2º de América) a la cabeza, así que fue un gran trabajo. Es una alegría muy grande y quiero agradecerle a toda la gente que nos estuvo apoyando a la distancia", contó Lorenzo tras quedarse con el último punto para Argentina.

En su camino al título, Argentina venció a Brasil (3-1) y a Guatemala (3-0) en la fase de grupos y en semifinales derrotó a México (3-2). "Los chicos hicieron un esfuerzo enorme y este resultado es de ellos. Jugué 20 años en la Selección y perdimos un montón de finales y semifinales, pero siempre seguimos intentando y ahora me tocó festejar como técnico", expresó el entrenador argentino, Gastón Alto.

Argentina sumó otras dos medallas en el certamen. El platense Horacio Cifuentes ganó la de bronce tras alcanzar las semifinales en donde cayó por 4-0 ante el estadounidense Kanak Jha y junto al mendocino Santiago Lorenzo se subieron al tercer escalón del podio en dobles tras caer en semifinales ante la dupla chilena de Nicolás Burgos y Gustavo Gómez.

"Ya son diez años con la Selección mayor. El tiempo vuela y por suerte pude darle varias medallas a mi país que tanto me ha ayudado en mi carrera, así que por ese lado estoy feliz de poder devolver el apoyo que me han brindado", reflexionó Cifuentes.

Además, la delegación consiguió el otro gran objetivo: se clasificó al Mundial por Equipos Londres 2026 en ambas ramas. El equipo nacional femenino, que acabó en el octavo puesto, estuvo integrado por Ana Codina, Valentina Parola y Camila Arguelles. (Secretaría de Deportes)