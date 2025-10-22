El saludo de Cristina Kirchner a Estela de Carlotto por sus 95 años: “Transformó su dolor en obra colectiva”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este miércoles un emotivo mensaje en sus redes sociales para saludar a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien hoy cumple 95 años.

Según supo Noticias Argentinas, la exmandataria acompañó el saludo con una foto reciente de ambas y reveló que Carlotto la visitó el día de ayer. "Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme", contó CFK.

En su posteo, Cristina Kirchner destacó la fortaleza de la histórica referente de los derechos humanos: "La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora".

Finalmente, la expresidenta calificó a Carlotto como "una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país" y cerró su mensaje con un afectuoso saludo: "Feliz cumpleaños... Estela de Carlotto". (NA)