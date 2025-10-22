Homenaje a Enrique Santos Discépolo y Amanda Ledesma en el ciclo "Historia y Tango en el cine"

El próximo lunes 27 de octubre, desde las 18, se llevará a cabo una nueva edición del ciclo Historia y Tango en el cine en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, el ciclo rendirá homenaje a Enrique Santos Discépolo y Amanda Ledesma.

Se proyectará la película Melodías porteñas, dirigida por Luis José Moglia Barth, basada en un guion escrito en colaboración con Discépolo a partir de un argumento de René Garzón, estrenada el 17 de noviembre de 1937. El film tuvo como protagonistas a Rosita Contreras, Enrique Santos Discépolo, Marcos Caplán y Amanda Ledesma, y se desarrolla en la emisora Radio Moderna, donde el director, interpretado por Discépolo, busca aumentar la audiencia ante la caída de las ganancias.

Finalizada la proyección, el escritor y gestor cultural José Valle, miembro de la Academia Nacional del Tango, ofrecerá una charla debate sobre los homenajeados.

Valle destacó que Enrique Santos Discépolo fue un poeta, compositor, letrista, dramaturgo, actor y director de cine y teatro, mientras que Amanda Ledesma fue cantante y actriz con destacada trayectoria en cine y música.



