Tensión en La Pampa: Sturzenegger fue recibido en el aeropuerto con escrache e insultos

El ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, vivió un momento de alta tensión este lunes a su llegada a La Pampa.

El también exfuncionario de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri viajó a la provincia para participar del cierre de campaña del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier, pero fue recibido en el Aeropuerto de Santa Rosa en medio de una ola de insultos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según trascendió, el mal momento no solo lo pasó el ministro. El repudio se extendió a la comitiva que lo esperaba, incluyendo al propio candidato Ravier y al diputado nacional del PRO (aliado a LLA), Martín Ardohain, quienes también recibieron insultos por parte de personas que se encontraban en la terminal aérea.

Tras el hostil recibimiento, la comitiva se dirigió al salón de la Rural de Santa Rosa para el acto de campaña. El candidato libertario había celebrado en sus redes la visita de Sturzenegger, agradeciéndole por "sumar 4 vuelos semanales a La Pampa" y "recuperar el aeropuerto de General Pico".

Sin embargo, el clima de tensión pareció trasladarse al evento. Periodistas del diario local La Arena que acudieron a cubrir el acto denunciaron que no se les permitió el ingreso por no estar inscriptos en un formulario previo.

Además, se informó que estaba terminantemente prohibido tomar fotografías o grabar videos en el interior del recinto. (NA)