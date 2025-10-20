“No tengas miedo, contá todo”: la arenga de Juan Grabois a Fred Machado para que hable

El escándalo por las explosivas amenazas del empresario Fred Machado sumó un nuevo y resonante capítulo. El dirigente social Juan Grabois se metió de lleno en la polémica y, a través de sus redes sociales, le envió un contundente y sorpresivo mensaje al financista narco: lo instó a hablar y a contar todo lo que sabe, asegurando que su testimonio podría derrumbar la "estructura político-criminal" que lo rodeaba.

Según supo Noticias Argentinas, Grabois publicó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que se dirigió directamente a Machado. "Es justo que hables, Machado, es necesario y tal vez incluso repares un poco el daño que hicieron. No tengas miedo. Hacelo", escribió el dirigente.

El mensaje más fuerte llegó a continuación: "Es verdad que si habläs se cae algo; se viene abajo la estructura politico-criminal que integrabas y te soltó la mano", afirmó Grabois, haciéndose eco de la amenaza del propio Machado, quien antes de ser extraditado aseguró: "Yo hablo y se cae el país mañana".

En su tuit, el líder del MTE compartió un fragmento de la nota de Noticias Argentinas donde se revelaba el supuesto mensaje de Machado al asesor presidencial Santiago Caputo y su fría respuesta: "Mensaje recibido".

No obstante, Grabois marcó un límite a las advertencias del empresario: "Pero no te confundas, Machado, no se va a caer el país. A este país no lo tira nadie. No lo tira Trump, mucho menos Milei, Caputo, Bullrich, Espert o vos", sentenció. Y concluyó: "Aunque la quieran de rodillas, Argentina siempre va a estar de pie". (NA)