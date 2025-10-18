Caminata de LALCEC, asamblea de Veteranos, regalos y auxiliares

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el domingo 9 de noviembre, a las 10, se llevará a cabo una nueva edición de la caminata 3K LALCEC, bajo el lema “Dejemos huellas, sigamos transformando vidas”.

La actividad, organizada por la citada institución y el Municipio de Coronel Rosales, invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de concientización, reflexión y apoyo a la detección precoz del cáncer de mama.

El punto de encuentro fue fijado en la sede de Roca 824, y el recorrido será por Roca, Irigoyen, senda de la salud, Villanueva, 25 de Mayo, Pellegrini y regreso a Roca 824.

Por su parte, la comisión directiva del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas anunció dos asambleas, general ordinaria (renovación parcial de autoridades) y extraordinaria (modificación del estatuto), para el miércoles 28 de noviembre.

Será en la sede de Villanueva 375, a partir de las 17.

En tanto el Comedor Los Membrillitos ya está pensando en Navidad y Reyes, por lo cual inició una campaña para reunir juguetes.

Se reciben donaciones, hasta el 20 de diciembre, en Miguel Cané 115, de Villa General Arias, y en Holdich 327, de Bahía Blanca, de 8 a 17. Consultas en el 2932-513033.

Mientras, en el Consejo Escolar de Coronel Rosales (Humberto al 500) se encuentra a disposición, hasta el jueves 23, de 7.30 a 14, el listado provisorio 2026 para los aspirantes a auxiliares de la educación.