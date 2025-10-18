Bahía Blanca | Sabado, 18 de octubre

9.0°

Bahía Blanca | Sabado, 18 de octubre

9.0°

Bahía Blanca | Sabado, 18 de octubre

9.0°
Punta Alta.

Caminata de LALCEC, asamblea de Veteranos, regalos y auxiliares

La actividad de la institución será el 9 de noviembre.

Foto: Archivo La Nueva.

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el domingo 9 de noviembre, a las 10, se llevará a cabo una nueva edición de la caminata 3K LALCEC, bajo el lema “Dejemos huellas, sigamos transformando vidas”.

La actividad, organizada por la citada institución y el Municipio de Coronel Rosales, invita a toda la comunidad a sumarse a esta jornada de concientización, reflexión y apoyo a la detección precoz del cáncer de mama.

El punto de encuentro fue fijado en la sede de Roca 824, y el recorrido será por Roca, Irigoyen, senda de la salud, Villanueva, 25 de Mayo, Pellegrini y regreso a Roca 824.

Por su parte, la comisión directiva del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas anunció dos asambleas, general ordinaria (renovación parcial de autoridades) y extraordinaria (modificación del estatuto), para el miércoles 28 de noviembre.

Será en la sede de Villanueva 375, a partir de las 17.

En tanto el Comedor Los Membrillitos ya está pensando en Navidad y Reyes, por lo cual inició una campaña para reunir juguetes.

Se reciben donaciones, hasta el 20 de diciembre, en Miguel Cané 115, de Villa General Arias, y en Holdich 327, de Bahía Blanca, de 8 a 17. Consultas en el 2932-513033.

Mientras, en el Consejo Escolar de Coronel Rosales (Humberto al 500) se encuentra a disposición, hasta el jueves 23, de 7.30 a 14, el listado provisorio 2026 para los aspirantes a auxiliares de la educación.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Básquetbol.
Deportes.
El mundo.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE