A los 101 años, falleció el exprimer ministro japonés Tomiichi Murayama

El exprimer ministro japonés Tomiichi Murayama, quien sirvió como líder del país a mediados de los años 90, murió este viernes a la edad de 101 años, informó Kyodo News.

Nacido el 3 de marzo de 1924 en la prefectura de Oita, Murayama se convirtió en presidente del Partido Socialista de Japón en 1993 y ocupó el cargo de primer ministro desde junio de 1994 hasta enero de 1996.

El 15 de agosto de 1995, Murayama emitió una declaración firmada con su nombre y respaldada por el gabinete para conmemorar el 50º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que declaraba que "Japón, siguiendo una política nacional errónea, avanzó por el camino de la guerra... y, a través de su dominio colonial y la agresión, causó un daño y un sufrimiento tremendos a los pueblos de muchos países, en particular a los de las naciones asiáticas".

En dicha declaración también expresaba "profundo remordimiento" y ofrecía una "sincero pedido de perdón", utilizando un lenguaje sin precedentes para disculparse por las acciones de Japón durante la guerra, lo que fue ampliamente reconocido por la comunidad internacional.

Murayama se retiró de la política en 2000 y continuó dedicándose a la causa de la paz. El 15 de agosto de 2020, en el 25º aniversario de su declaración, destacó la importancia de reconocer la historia, pedir disculpas y tener la determinación de abstenerse de volver a cometer agresiones y dominación colonial. Esperaba que la Declaración Murayama siguiera contribuyendo a la reconciliación, la paz y el desarrollo en Japón, Asia y el mundo en el futuro. (NA)