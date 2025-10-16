Milei retoma la campaña entre el conurbano y el interior

El presidente Javier Milei retomará este viernes la campaña electoral en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, ya en su recta final de cara a las elecciones legislativas del domingo 26, luego del impasse por su visita oficial a los Estados Unidos donde se reunió con su par Donald Trump.

En la zona más céntrica del distrito que lidera su aliado Diego Valenzuela, el Presidente encabezará durante la tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, como las que vino haciendo en las últimas semanas en distintas ciudades del país.

Al igual que en las anteriores, se subirá a la parte trasera de una camioneta y luego desde allí utilizará un megáfono para dar un mensaje a la militancia libertaria que se reunirá en el lugar, discurso que seguramente volverá a girar sobre la proclama "la libertad avanza o argentina retrocede".

Para el sábado, el jefe de Estado tiene programado otros desembarco en el interior del país: a las 10:30 visitará Santiago del Estero y a las 18:30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravas junto a sus candidatos de ambas provincias. (NA)