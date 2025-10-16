Taiana apuntó contra Santilli por no aceptar un debate de candidatos: “No le convenía”

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Jorge Taiana cuestionó este jueves a los postulantes libertarios Karen Reichardt y Diego Santilli por no haber aceptado un debate sobre temas de interés público antes de las elecciones legislativas, y volvió a apuntar contra el encuentro entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Taiana señaló que hace más de diez días invitó a debatir primero a Santilli y luego a Reichardt, cuando la postulante era cabeza de lista, pero aseguró que “al ‘Colorado’ que reemplazó al ‘Pelado’ vinculado al narcotráfico no le convenía debatir sobre temas en los que legisló en contra de los intereses argentinos”, dijo en referencia a José Luis Espert, quien renunció a la nómina.

En tanto, detalló la agenda de debates que propuso: un encuentro sobre salud pública y políticas de cuidado en el Hospital Garrahan y otro sobre educación, ciencia y tecnología en una universidad pública de la provincia de Buenos Aires.

También postuló un debate sobre obra e inversión pública en obradores de rutas nacionales; un cuarto sobre soberanía e injerencia extranjera en la sede del Museo Malvinas y un último sobre trabajo, consumo interno y microeconomía en industrias nacionales en crisis.

“Ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en Estados Unidos con su jefe Donald Trump. Para el próximo 26 de octubre la gente tiene claras las opciones”, cerró el excanciller en sus redes sociales. (NA)