Baby Etchecopar al Gordo Dan: “Tené cuidado porque un viejo te puede poner a hacer la dentadura”

Baby Etchecopar mostró en su programa un fragmento de una declaración del Gordo Dan contra Mauricio Macri: "Que andaban diciendo, che, Macri, canciller. No, señores, basta de viejos demócratas. Basta de viejos demócratas. Basta de viejos que no ganaron las elecciones. De viejos que no representan la ideología del gobierno, ni la ideología del presidente. Basta".

Al escucharlo, el conductor se indignó por la manera en la cual el militante e influencer se refiere a la gente mayor: "Yo no sé si el gordo Dan, este, tiene papá. Pero mi papá me decía, pendejo, ya vas a llegar a grande. Yo no te voy a ver, pero mi nieto sí".

"Yo te quiero ver viejo a vos, cuando un boludo, pelotudo, insolente, basta de viejos meados, te diga eso, a ver qué sentís. ¿Entendés?", le dijo Etchecopar.

Además, exclamó que alguien mayor que él podría vencerlo: "Y tené cuidado, Dan, porque todavía un viejo te puede poner a hacer la dentadura. (No jodas más, no tires más de la piola, porque... Y es más, voy a ser muy duro. No tiremos más la soga". (NA)