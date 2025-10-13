Vialidad Nacional: por tercer año consecutivo con el mismo presupuesto

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), Graciela Aleñá, reclamó que el Gobierno actualice las partidas destinadas a la Dirección Nacional de Vialildad (DNV), que en su proyecto de Presupuesto 2026 mantiene en las mismas cifras que desde 2024 no se actualizan.

El reclamo, mediante una extensa carta, tuvo como destinatarios a los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

En la misiva, la integrante del consejo directivo de la CGT habló del deterioro de las rutas nacionales en los últimos dos años producto de la desfinanciación de la DNV y remarcó que para el año que viene el área tendrá, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo, a suma de $ 659.876.000.000, al igual que en 2024 y 2025.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“La diferencia 2025-2026 (tomando el crédito vigente en la ejecución actual) indicó solo un incremento del 1,34%, lo que estaría representando al 20% de lo que necesita Vialidad mínimamente para funcionar de manera aceptable sin pretender grandes obras de infraestructura”, se quejó Aleñá.

La agonía de Vialidad Nacional

La dirigente gremial remarcó que el mantenimiento y conservación de las rutas se vio agravado por la falta de un presupuesto actualizado, teniendo como base el presupuesto 2023 el que fuera ampliado en el 2025 en un 35,91 %, e “imposibilitó llevar a cabo la totalidad de la planificación programada, situación repetida en todos los distritos, además de la falta en tiempo y forma del envío de fondos que por ley le corresponde”.

La dirigente sindical acusó el oficialismo de seguir desmantelando la DNV pese que el Congreso de la Nación anuló el Decreto 461/25 que pretendía desmantelar el área.

“Así, solo pasaremos por una agonía que tendrá como final la imposibilidad de cumplir con nuestros objetivos establecidos por ley, perjudicando a todos los argentinos, desde la producción, la industria, turismo, salud, educación, etcétera”, mencionó.

Aleñá aseguró que hay dinero para mantener la DNV. Dijo que los fondos específicos del impuesto a los combustibles están depositados, pero “no se están ejecutando con el fin para el cual fueron creados, afectando gravemente el estado de las rutas nacionales y la seguridad vial”.

“Los saldos correspondientes a la parte del Impuesto a los Combustibles que mensualmente se acreditan en la cuenta del Sistema Vial Integrado (aproximadamente $50.000.000.000 por mes) se encuentran depositados en el Banco Nación, ascendiendo el saldo de los fondos al 25 de agosto de 2025 a $475.000.000.000, aproximadamente”, precisó.

“Indudablemente esta situación demuestra, claramente, un escenario de desastre que requeriría una fuerte decisión política para enfrentar este problema, debiendo contar con un presupuesto importante para encarar como primera medida lo que ya está destruido sumando, además, el resto de la red que se encuentra en mejores condiciones y un tema no menor es el estado de los puentes y pasos fronterizos”, completó.

Deterioro

Según los informes elaborados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) en este año, el estado de las rutas nacionales se siguen deteriorando al ritmo que no aparecen los recursos para realizar mantenimiento.

Según un análisis reciente alrededor del 60 por ciento de las rutas se encuentran “en estado malo o regular, con tramos altamente congestionados, banquinas deterioradas, señalización deficiente y un nivel de servicio que afecta tanto la seguridad como la competitividad económica del país”.

La situación responde “a la paralización de obras de mantenimiento y rehabilitación”. La propia Vialidad Nacional reconoce que muchas mediciones “son de hace más de dos años”, por lo que la situación real podría ser aún más crítica.

El impacto de la falta de inversión es contundente, según los gremios viales: por cada peso no invertido en conservación vial, se gastan entre tres y cinco veces más en rehabilitación. Esa desinversión genera pérdidas estimadas entre el 1 y 3 por ciento del PBI anual, en mayores costos logísticos, accidentes y pérdida de productividad.

En varias provincias ya se presentaron proyectos para declarar la emergencia vial en corredores nacionales clave, mientras FEPEVINA pide que esta declaración sea a nivel nacional. El deterioro de las rutas está vinculado directamente con la inseguridad vial.