Básquetbol.

Comercial-Bahía Basket borran un asterisco en el torneo de Segunda

Se enfrentan, a las 20, en cancha de Villa Mitre.

Martín Álvarez (Comercial) y Mariano Morando (Bahía Basket). Fotos: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comercial y Bahía Basket completarán hoy el partido pendiente de la novena fecha del segundo tramo del torneo de ascenso, César "Tito" Loustau.

El encuentro se jugará en el José Martínez de Villa Mitre, desde las 20, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco.

El mismo se postergó en su momento por la participación del entrenador portuario con la Selección bahiense femenina, en el Provincial U15.

En el primer tramo, la victoria fue para Comercial, por 94 a 76.

Los dos jugaron el último viernes, el portuario cediendo en doble suplementario ante Argentino, por 97 a 95 (74-74 y 82-82).

En tanto, Bahía Basket derrotó a Barracas, 78 a 71.

 

El martes

La penúltima fecha se disputará el martes, con Argentino-Los Andes, Pellegrini-Sportivo, Altense-Barracas, Bahía Basket-Ateneo, Independiente-Velocidad, La Falda-El Nacional y Espora-Whitense.Y, las 21.15, Comercial-Barrio Hospital, en Villa Mitre.

 

Cómo sigue

Los seis primeros clasificarán directamente a playoffs.

En tanto, habrá play-in: 7º-8º y 9º-10º. El ganador de 7º-8º accederá a cuartos y el perdedor enfrentará al ganador de 9º-10º, por el último lugar en playoffs.

 

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 38,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 37 (14)

3º) Argentino, 36 (12)

4º) Independiente, 36 (13)

5º) Sportivo, 35,5 (13,5)

6º) Ateneo, 35 (13)

7º) Velocidad, 31 (11)

8º) Comercial, 30,5 (12,5) (*)

9º) Altense, 29,5 (10,5) (*)

10º) Bahía Basket, 29 (10) (*)

11º) Espora, 28 (11)

12º) La Falda, 25 (10)

13º) Pellegrini, 24,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 24 (8) 

15º) Whitense, 24 (9)

16º) Barracas, 21,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

