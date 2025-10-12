Jano Martínez y Valentín Bettiga avanzaron con Ferro a cuartos de final de la Liga Sudamericana

El pringlense Valentín Bettiga ya es uno de los referentes del equipo. Foto: @LigaNacional

Ferro (3-0) lució muy superior y venció ayer al local Club Universitario de Sucre por 89-65, para quedarse de manera invicta con el primer lugar del Grupo B de la Liga Sudamericana de Básquetbol 2025.

El Verde fue mucho más que sus rivales en esta zona que tuvo lugar en Sucre, Bolivia, al imponerse en sus tres partidos por una brecha de al menos 24 puntos. Ratificó así su gran momento también en la Liga Nacional de nuestro país, de la cual es líder con el mejor porcentaje de victorias (3/0).

Ferro contó ayer con la participación del bahiense Jano Martínez (1m01s y una falta personal) y del pringlense Valentín Bettiga (6 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias en 25m43s).

Esta vez Ferro volvió marcar el ritmo del partido desde el inicio pero fue en el tercer período con una racha de 29-10, anotando 5-5 en triples, que sentenció todo a su favor al distanciarse en el marcador 73-45, convirtiendo el cuarto período en un mero trámite.

Felipe Rodríguez, con 25 tantos (5-7 en triples), comandó el ataque de Ferro que en total lanzó desde el campo para un elevado 55 por ciento de efectividad (38-69), incluyendo 11 de 23 (48 por ciento) desde tercera dimensión.

Club Universitario también avanzó a cuartos en la zona B, mientras que por el sector A se metieron en la próxima instancia CD Jorge Guzmán (Ecuador) y Olimpia Kings (Paraguay). Aún restan por disputarse los Grupos C (participa Quimsa) en San Pablo (Brasil) a partir del viernes 24 y D (Regatas Corrientes), desde el lunes 27 en Asunción (Paraguay).

En el grupo A participó Oberá (Misiones), que concluyó su participación en el 3º lugar (un partido ganado y dos derrotas) y cuenta con jugadores del ámbito bahiense, como Alejo Azpilicueta y el brasileño Pedro Ianguas (ex Bahía Basket y Alem).