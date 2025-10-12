Comenzó el ingreso masivo de ayuda humanitaria a Gaza

Cientos de camiones cargados con ayuda humanitaria comenzaron a ingresar este domingo a la Franja de Gaza desde Egipto, en el marco del acuerdo de alto al fuego alcanzado la semana pasada entre Israel y Hamas.

El movimiento se produce tras la tregua que entró en vigor el pasado viernes a mediodía local, luego del repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes. Se observan largas filas de camiones con asistencia en la zona fronteriza de Rafah, aguardando la autorización para acceder a la Franja también a través de los cruces de Kerem Shalom y al Awja, ambos controlados por Israel.

El canal de televisión egipcio Al Qahera News, vinculado a los servicios de inteligencia egipcios, indicó que la previsión es que a lo largo de la jornada de este domingo ingresen unos 400 camiones con diferentes tipos de asistencia al enclave palestino.

Además, destacó que esta representa "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis", y aseguró que, sumado a los que entrarán este domingo, "colas de camiones esperan en una carretera de hasta cinco kilómetros de largo" en Rafah para ser redirigidos hacia Al Awja o Kerem Shalom.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El acuerdo, negociado el pasado miércoles en Egipto, establece que Israel permitirá el acceso diario de hasta 600 camiones con ayuda, los cuales serán operados por la ONU, organizaciones internacionales autorizadas, el sector privado y países donantes. A estos vehículos, que transportan decenas de toneladas de alimentos y material médico, se sumaron varias cisternas con combustible vistas en la zona de Rafah y que se preparaban para dirigirse a los pasos fronterizos.

En relación al acuerdo de alto el fuego, que constituye la fase inicial del plan del presidente estadounidense Donald Trump, para la Franja de Gaza, se estableció que a partir de su entrada en vigencia, el grupo islamista radical Hamás -considerado una organización terrorista por Israel, EE.UU. y otros países- dispondría de tres días para liberar a todos los rehenes israelíes retenidos que siguen con vida, una entrega prevista para el lunes. (con información de NA)