17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Por el Día de la Lealtad peronista, el kirchnerismo convocó para el próximo viernes 17 de octubre a una caravana nacional que culminará frente al departamento porteño donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple condena judicial.

A 80 años del hito que marcó el inicio de la historia del justicialismo con la movilización popular y obrera a Plaza de Mayo para liberar al coronel Juan Domingo Perón, el kirchnerismo busca recuperar esa épica con la caravana nacional denominado “Leales de Corazón”, que confluirá en San José 1111, en el barrio de Constitución.

“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, señala un comunicado que difundió la cuenta “Argentina con Cristina”.

Esta multisectorial coordina la campaña “Cristina Libre” y busca demostrar que la sentencia contra la líder del peronismo estuvo manipulada por sectores de poder que pusieron en marcha un operativo de “lawfare” similar al que sufrió en Brasil el actual presidente Lula da Silva.

“La detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”, sostiene “Argentina con Cristina”.

“Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”, finaliza el comunicado, que traza un paralelismo entre la historia de persecución que padeció el fundador del movimiento justicialista con la de la actual presidenta del PJ nacional. (Fuente: NA).