Gandolfo: “Si seguimos por este camino, será difícil que nos puedan bajar”

Con 8 fechas disputadas y con 6 por jugar, San Francisco dejó de ser una grata revelación para convertirse en realidad. Es que el Santo, tras al ascenso a la elite del fútbol liguista, está bien arriba en la tabla del certamen Apertura, con 5 puntos de ventaja ante sus más inmediatos perseguidores. Y el mediocampista Maximiliano Gandolfo le contó a La Nueva los secretos del líder.

El volante ofensivo –cada vez más consolidado en la formación del conjunto de Villa Italia que conduce Martín Carrillo-- se refirió a este gran presente en el primer tramo del año, que genera mucha ilusión en el club.

Luego de su primer gol en la temporada (en el éxito 2 a 0 ante Villa Mitre como local) y de cara al cotejo ante Olimpo por la novena jornada, Maxi fue tan clarito como en la cancha.

--¿Qué genera internamente este gran presente en la elite del fútbol liguista?

--Genera orgullo. Gracias a Dios tenemos un presente muy bueno y tenemos que aprovecharlo. Sinceramente, trabajamos día a día para que las cosas salgan de la mejor manera. Todo es fruto del trabajo.

--¿Imaginaban a esta altura estar primeros y con cinco puntos de ventaja?

--Nosotros sabíamos que si hacemos las cosas como pide el cuerpo técnico, íbamos a tener más chances de estar entre los de arriba. El plantel está preparado para pelear el campeonato que nos toque jugar. Si seguimos así, respaldando nuestra idea futbolística, vamos a seguir muy bien.

--¿Por qué volvieron a recuperar la buena senda tras dos partidos sin ganar ni convertir?

--Creo que porque nunca perdimos el foco. Sabemos que semana a semana tenemos revancha y la encontramos contra Villa Mitre. El grupo está bien mental y físicamente para revertir todo tipo de situación y lo demostramos contra Villa Mitre. Si seguimos por este camino, será difícil que nos puedan bajar.

--¿Tenían alguna duda de que podían revertir esa mini racha negativa?

--Sinceramente, no tuvimos ninguna duda. Mentalmente este grupo está preparado para afrontar cualquier tipo de desafío. Esto es fútbol y a veces toca perder; pero tenemos bien en claro que si hacemos lo que pide el cuerpo técnico se puede revertir cualquier tipo de situación.

“Había que seguir confiando en nuestra idea. Si bien contra Huracán no nos salió nada, pero ahora empezamos a remontar otra vez. Y volver a ganar hace que uno gane mucha más confianza”, añadió el 8, que ya suma 13 conquistas desde que llegó al Santo de Vila Italia.

--¿Qué tan cerca y tan lejos se sienten de quedarse con la ventaja deportiva?

--Vamos partido a partido y no nos tenemos que volver locos. Hay que hacer las cosas bien y trabajar como lo venimos haciendo. No podemos perder el enfoque.

--¿Cómo puede afectar las ausencias que tienen en la defensa?

--Son ausencia de jugadores buenos e importantes, pero nos tocó en suerte y contamos con chicos que pueden hacerlo muy bien. Creo que no vamos a tener problemas.

--En lo personal, ¿qué te generó volver a convertir?

--Siempre convertir es bueno por que da mucha mas confianza. Obviamente, a uno lo pone contento, pero valoro mucho más que hayamos podido volver a la victoria y tener el presente que estamos teniendo.

--El Gustavo Novoa se está convirtiendo en un reducto casi inexpugnable.

--Sabemos que en nuestra cancha no podemos perder puntos si queremos ser protagonistas como hasta el momento. Contra Villa Mitre logramos tres puntos fundamentales para seguir creyendo en nosotros. No sentimos muy cómodos en nuestra cancha.

--Nadie les regala nada. Todos los quieren bajar.

--Por supuesto. Todos los equipos de la A son asperísimos, pero nosotros seguimos confiando en nuestra idea, lo que nos plantea Martín (por Carrillo) y algo vamos a conseguir si podemos mantener este nivel de intensidad.

--¿Se convirtieron en el equipo a vencer?

--Tal vez, pero siempre pensamos en nosotros. Sabemos que para mantenernos bien arriba, tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Lógicamente, tener 5 puntos de ventaja nos da un poco más de tranquilidad, pero nada es decisivo aún.

--¿Cómo estás en el club?

--Me siento muy cómodo y me tratan de maravilla; no me puedo quejar. Creo que estamos creciendo día a día, las cosas van fluyendo, uno siempre da lo mejor y apunta a lo mas alto. Mi cabeza está puesta en San Francisco y ojalá podamos seguir creciendo.

En números

187-- son los partidos que suma entre Sansinena (86 cotejos), Libertad (50) y San Francisco (51).

31-- los goles anotados. 15 en Sansinena, 3 en Libertad y 13 en San Francisco.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.