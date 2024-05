Se viene un restaurant top, una gran inversión en el shopping y alerta GNL II

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Trajiste algún billete de 10 mil pesos para pagar el café, ¿no?

--Traje varios, ja, ja. Esperemos que con este, y el de 20 mil pesos, que entrará en circulación el último trimestre del año, paremos con la necesidad de ir sacando nuevos billetes porque los que están ya no valen nada.

--Ojalá, pero pedís demasiado, amigo, para eso primero hay que terminar con la inflación.

--Más vale, si bien sigue cayendo y ya estaría en un dígito --el martes se conoce la cifra del Indec-- se habla de 9% para abril y 7,5% para mayo, y todo hace presumir que seguirá ese sendero, el tema es por cuánto tiempo.

--Bueno, paso a paso, pero mientras pedimos los primeros cafés comentame algo de los robacables y los cuatro muertos.

--Es verdad, ese caso junto al paro contra la Ley Bases, que en Bahía no se hizo sentir demasiado, pero que castigó a muchos que deben trabajar sí o sí, fueron los temas de la semana.

--Exacto, por lo que vi el viernes en La Nueva., el comisario Leonardo Varillas dejará de ser jefe de la comisaría Cuarta, donde prestaba funciones el subcomisario Martín Omar Ñancucheo, quien está sospechado de proteger a la banda de robacables. ¿Vos tenés alguna otra novedad?

--Una buena fuente me comentó algo que todavía no salió a la luz.

--A ver. Contame.

--Se comenzó a investigar la participación de un “datero” que trabajaría dentro de Transba, que es la concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires.

--¿Qué más te dijeron?

--Sospechan que hay alguien que pasaba información sobre líneas desactivadas temporalmente para que puedan ser cortadas sin riesgos.

--Y sí, suena lógico. Bueno, Juan, ¿trajiste alguna de tus acostumbradas novedades comerciales? ¿Alguna que haga ruido?

--Efectivamente, José Luis, tengo algo muy interesante.

--¡Bien, así me gusta! Te escucho.

--Me comentaron que la firma McDonald’s, que localmente es manejada por el empresario Diego Núñez como franquiciado, meterá una tremenda inversión en el patio de comidas del Bahía Blanca Plaza Shopping.

--Apaaa, no sabía. Seguí tirando data.

--Por lo que sé, incorpora en su gran local la llamada internacionalmente “receta del futuro “, esto es una experiencia nueva en la forma de comprar, ya que suma a la forma tradicional la transacción mediante kioscos digitales.

--Explicame mejor porque me supera.

--Es fácil: te permite armar tu pedido a medida, recibir el mismo en la mesa o comprar desde el teléfono celular y retirar en el mostrador.

--Ah, bien...

--Además, la inversión abarca la renovación de todo el mobiliario, juegos infantiles y toda la línea de McCafe. Es decir, renovación total para vacaciones de invierno.

--Entonces, ¿cuándo comienzan las obras en el McDonald’s del shopping?

--Arrancan a mediados de mayo la obra, y siempre con el plan 2030 en mente, que va a traer nuevos capítulos en breve.

--Bueno, felicitaciones a Diego Núñez por seguir invirtiendo e innovando. Mucha suerte con este nuevo proyecto. Pero que no decaiga, seguí tirando data.

--Dale. No sé si te acordás que semanas atrás te comenté sobre la apertura de una disco para personas de más / menos 40 años...

--Sí claro. Me dijiste que en Fuerte Argentino 650, donde estaba el boliche Factory, de Bronx, se viene otro local nocturno que se va a llamar Las Cholas. Según comentaste, va a ser un lugar para cenas, previas, canto bar y boliche.

--Exacto, te dije que lo pone Juancho Costa con el Tero Rabbione y su hijo Nano, y que Bronx abre donde funcionó el histórico boliche Toovaks, entre otros datos.

--¿Y qué hay de nuevo ahora?

--Pará, no me apures y escuchá porque hay algo que no te conté.

--Dale, Juan, cortá con el misterio y andá al grano.

--¿No te pusiste a pensar qué se viene para la esquina de Fuerte Argentino y Casanova?

--¿Donde funcionó Bar Bat?

--Exacto. Ahí llega Osado, un café–restaurant muy especial, con cocina de autor, laminados y pastelería hechos a la vista, coctelería y vinos Premium.

--Buena data, y por lo que decís va a estar abierto desde la mañana a la noche, ¿no?

--Exacto, y orientado a un público +30 que exige un lugar y una gastronomía diferentes, donde todo esté muy bien cuidado.

--Se ve que con todos estos locales ese sector clave de la noche bahiense recuperará gran parte del esplendor que supo tener.

--Sí, pero si te parece tengo un par de novedades comerciales más, de firmas pequeñas que también merecen estar en nuestras charlas.

--Por supuesto, metele nomás.

--Vamos por partes. Esta semana que pasó, en Chiclana al 700, donde entre 1986 y 1996 funcionó La Casa del Sol Albañil, un muy conocido espacio encabezado por la escritora Mirta Colángelo, que brindaba educación a través del arte, ahora abrió una librería que se llama Ñandubay.

--Es verdad, es algo para destacar. Por eso mis felicitaciones a quien decide abrir una librería hoy en día, pero no te hagas el sota porque me hablaste de otra apertura comercial más.

--Sí, este local está un poco más alejado del centro, en Pedro Pico al 1100. Es un negocio de emprendedores locales de indumentaria masculina y calzado que acaba de inaugurar su local propio. Así que les deseamos mucha suerte también.

--Bueno, pidamos otro par de cortados y comentame algo de un tema clave para el futuro de Bahía, que por estas horas se está por definir: el de la gran planta de GNL de YPF – Petronas.

--Ya bastante te dije el domingo pasado...

--¿Pero no pasó nada más? Creo que el tema amerita más data, amigo.

--Es verdad, hace por lo menos cuatro años que la petrolera nacional vino trabajando con idea de concretarla en Bahía, pero ahora también apareció Punta Colorada, en Río Negro, como opción para la localización.

--Vi que el intendente publicó en sus redes sociales foto de un encuentro que mantuvo el jueves, junto a directivos de la Unión Industrial, Bolsa de Comercio, la Corporación y el Consorcio del Puerto, con directivos de YPF.

--Exacto, la delegación local estuvo compuesta por Susbielles, Gustavo Elías, Oscar Marbella, Jorge Bonacorsi, Santiago Mandolesi Burgos y Juan Linares, quienes fueron recibidos por Santiago Martínez Tanoira, vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía y un alto directivo de institucionales de la petrolera.

--¿Y qué pasó?

--Se sabe que la localización del proyecto se define en los próximos días. El intendente dijo que conversaron acerca de los proyectos de ampliación en Profertil y Mega, y del estado actual del proyecto de GNL. “Sin dudas, por múltiples circunstancias, en condiciones normales, el puerto de Bahía es la mejor locación para todas las iniciativas energéticas mencionadas”, dijo, para luego agregar que compartió los resultados de la reunión con el gobernador Axel Kicillof.

--Estemos atentos, y qué bueno que todas las entidades unidas hayan participado de ese encuentro. ¿Qué más?

--Algo que nada que ver con este tema.

--Dale.

--El miércoles pasado fue el 90 aniversario del sindicato de trabajadores municipales.

--Sí, me enteré que estuvieron de festichola, y bien merecido lo tienen. A propósito, ¿cómo van los arreglos en la nueva sede de avenida Cabrera y Fragata Sarmiento, tras los destrozos que le causó el temporal de diciembre?

--Me dicen que en aproximadamente 15 días van a realizar la mudanza, que justamente estaba prevista para un par de días después de esa tormenta trágica. En total, tuvieron que invertir 498 millones de pesos en los distintos arreglos que debieron hacer en el predio.

--También les había derribado un gimnasio completo.

--Sí, pero por ahora es imposible volver a construirlo. Tiene un costo aproximado de 300 millones de pesos, pero se van a buscar alternativas para las actividades que allí se practicaban.

--Che, supongo que te habrás enterado de la noticia de la detención de 5 personas relacionadas con la venta ilegal de terrenos.

--Sí, fue el fin de semana pasado, si mal no recuerdo. Y se esclarecieron más de 150 estafas. ¿Por?

--Porque están relacionados con un dato que te di en septiembre del año pasado, sobre una familia que se dedicaba a usurpar establecimientos educativos rurales, la mayoría de ellos sobre la Ruta 51.

--No me digas que son los mismos.

--Exactamente. Recordarás que intentaron meterse en una escuela que está en el kilómetro 725 de la Ruta 51 (Paraje Los Mirasoles) y en otra ubicada en Paso Mayor (tres kilómetros adentro de la misma ruta, pasando el parque eólico La Genoveva), pero la policía logró sacarlos.

--Pero en una lo lograron.

--En la que está en la zona de “Los 7 Puentes”. En ese caso, el Consejo Escolar decidió iniciar un juicio de desalojo que va para largo.

--Ya que estamos con temas judiciales, de Tribunales hace rato que no me comentás nada.

--Es verdad, hace bastante.

--Y bueno, dalé, tirá info. Siempre algo tenés.

--Mirá, el día del paro en el Palacio de Tribunales hubo actividad. Me comentaron que se llevó adelante el juicio contra el abogado Leandro Aparicio, por sus algunas de sus declaraciones mediáticas en el marco de la Causa Facundo.

--Claro, el impulsor de la demanda es el periodista Germán Sasso, que fue atacado ferozmente por escribir un libro de investigación sobre el caso.

--Exacto, y evidentemente las revelaciones del caso irritaron al letrado, quien le dedicó vituperios al periodista con la clara intención de silenciarlo. Según trascendió, durante su exposición en el juicio, el demandante hizo hincapié en la actuación del “perito” procesado por plantar evidencias para instalar la tesis de desaparición forzada.

--Interesante, seguí.

--El día de la audiencia, el demandado se hizo presente con un grupo de personas que, a entender del representante legal de Sasso -el doctor Néstor Fernández Lorenzo--, tuvo como objetivo amedrentar. “Fue un apriete”, se le escuchó decir.

--Epaaa...

--Tal cual, pero vale destacar la actitud del juez Néstor Javier Carlos, quien se mostró imperturbable, con mucha autoridad, y le advirtió al defensor Jorge Otharán que no permitiría escándalos ni actitudes fuera de lugar en los pasillos de los tribunales.

--Bien ahí por el doctor Carlos. ¿Algo más antes de irnos?

--Un par más que me pasó mi amigo Juanito.

--No me digas que te pasó un dato de algo. Increíble.

--Y... va a llover. Bueno, este dato en realidad es más para tu mujer que para vos, al menos eso creo.

--¿A ver?

--El otro día tuvo lugar la inauguración de Darma Estética en el Dow Center, ubicación que se suma a la de calle Yrigoyen. Anotá, ofrece variedad de tratamientos corporales unisex, tanto con aparatología como manuales, una amplia gama de tratamientos faciales y depilación láser de última generación. ¿Qué tal?

--Listo, mensaje ya anotado para la patrona, pero vayamos levantando campamento porque seguro vos ya tenés que ir prendiendo el fuego. ¿Me equivoco?

--Sí, hoy me toca asado y de visitante, así que me voy yendo porque voy a llegar tarde al convite.

--Dale, pero antes pelá el fajo de los de 10 mil y pedile a Tito la cuenta.

--¿No querés que le deje uno de propina también? Je, je.

--Ja, ja, me hacés reír. Seguro apenas tenés tres billetes de 100 pesos en el bolsillo. Dejá, hoy me hago cargo yo.

--Vas a hacer llover. Nos vemos en una semana, José Luis.

--Chau, Juan. Hasta el próximo domingo.