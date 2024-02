Fue jugador y técnico de Villa Mitre, y ahora vuelve como coordinador

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Llegué el viernes y el lunes ya me puse a trabajar, es un gusto volver a estar en un club que me respetó, me valoró y me hizo sentir de diez en mis diferentes etapas como jugador”.

Camino al predio “La Ciudad”, Alberto Osvaldo Boggio le confirmó a La Nueva. que ya es el Coordinador General del Fútbol juvenil y menor de Villa Mitre.

“La idea se hacerme cargo desde la Reserva local para abajo, además de ser el nexo con el plantel del Federal que conduce Carlos Mungo”, fue la apreciación de este ex defensor rosarino de 54 años que se suma al proyecto de Martín Mackey, al que apostó la dirigencia tricolor a mediados de 2022 y que se basa en tres pilares: formación docente, capacitación técnica y conceptual, y formación integral.

“Mi tarea específica es la futbolística, no vengo a reemplazar a nadie, sino que me incorporo a un grupo de trabajo que está haciendo todo muy bien en las formativas villamitrenses”, sostuvo “Corto”, quien viene de dirigir al primer equipo de Coronel Aguirre --equipo animador en la elite de la Asociación Rosarina de Fútbol-- en la actual edición del Regional Amateur.

“Lamentablemente quedamos eliminados en cuartos de final frente a Ben Hur”, manifestó quien llegó a la “Villa” por expreso pedido del presidente Juan José La Rocca.

“Me venía llamando y me dio un espaldarazo muy grande para que yo tome la decisión de venir”, indicó quien también vistió los colores de Estudiantes LP, Los Andes, Juventud Antoniana, Tiro Federal de Rosario y San Martín de Tucumán.

En el trico (Argentino "A" 1996/97, "B" Nacional 1999/00 y 2000/01 y Liga del Sur) disputó 124 encuentros y marcó 19 goles (12 de ellos de penal).

En la institución villamitrense también comenzó su camino como DT. Asumió en el Argentino "A" 2004/05 y dirigió en el certamen de la Liga del Sur de 2004. Totalizó 30 cotejos, con 8 victorias, 14 empates y 8 caídas.

Y fue Olímpico

Pese a no disputar ningún encuentro, Boggio, formado futboi´listicamente en Rosario Central, integró el seleccionado olímpico de fútbol en los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), en 1988.

Al año suiguiente, en el mes de febrero, vistió la celeste y blanca en el Mundial Sub 20 disputado en Arabia Saudita. Participó en cuatro encuentros (ante España, Noruega, Irak y Brasil).