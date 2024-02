"Hay que superarse todos los días", dijo Nahuel Zunini, que hoy debuta con Pampas

Llegó el día del esperado debut de Pampas en el Súper Rugby Américas 2024. Será este atardecer, cuando el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón visite a Yacaré XV en el estadio Defensores de Curupaytí (Asunción).

Un plantel joven, renovado, que contará por primera vez con dos jugadores de nuestra ciudad: el tercera línea Joaquín Moro y el pilar Nahuel Zunini, ambos surgidos y formados en Argentino. También será todo nuevo para el cuerpo técnico encabezado por “Legui”, quien visitó nuestra ciudad el año pasado para dictar una clínica en Universitario.

El partido se televisará por ESPN 4 y por la plataforma Star+. Será arbitrado por el argentino Damián Schneider.

El torneo arrancó anoche con goleada de Dogos XV (Córdoba) frente a American Raptors (Estados Unidos) por 56-8 en Tala RC. Hoy, el campeón defensor Peñarol (Uruguay) visitará a Cobras XV (Brasil) a las 15 (dirige Tomás Bertaza).

Fecha libre para Selknam de Chile.

"Estoy con muchas ganas"

Moro fue convocado a la franquicia desde su puesto de octavo en Belgrano Athletic, mientras que Zunini llegó en condición de invitado junto con otros Pumitas, para un bloque de 30 jugadores confirmados para este torneo. Ambos ya tuvieron minutos en el único amistoso, frente a Dogos XV.

“Estoy con muchas ganas de jugar. Todo se dio a partir de la convocatoria al Sudamericano con Pumitas. Luego de ese torneo nos dijeron que nos iban a entrenar muy bien y que irían quince jugadores como invitados a Pampas y otros quince a Dogos XV”, explicó Zunini, quien hoy arranca desde el banco como pilar izquierdo.

Nahuel, durante la última práctica de Pampas.

Justamente esa aptitud para el puesto le permitió ganarse un lugar.

“Se dio que en los entrenamientos conjuntos que venimos llevando a cabo se produjeron un par de bajas. Javier Corvalán, que es `uno´ (pilar izquierdo) pasó a jugar de `tres´ (pilar derecho) porque todos los `tres´ que hay en el plantel de Pampas están lesionados. Así que se abrió la vacante de uno y va Matías Medrano como titular y yo de suplente”, explicó el juvenil.

Luego de la experiencia internacional con Pumitas, la curva de oportunidades sigue en ascenso.

“Es como digo siempre, estoy viviendo el sueño del pibe... Arrancar el año así, potente, con posibilidad de minutos en el Súper Rugby Américas, es como todo muy loco, muy de repente, creo yo, para alguien de mi edad”, afirmó.

Partido debut para Juan Manuel Leguizamón como DT.

Al igual que los demás juveniles del plantel, convocados desde el seleccionado argentino M19, el pilar bahiense permanecerá en Pampas hasta el 8 de marzo. Aunque habrá línea abierta: ante un requerimiento o baja, alguno podría ser llamado nuevamente a la franquicia.

Es uno de los motivos que llevaron a Zunini, como suele ocurrir, a decidir por radicarse en Buenos Aires desde este año.

“Si bien uno nunca corta el vínculo del corazón con el club (Argentino), empecé a entrenar con Pampas la pretemporada y tengo previsto radicarme en Buenos Aires, donde voy a jugar en Biei (Buenos Aires Cricket & Rugby Club) para empezar a formarme acá”, dijo.

“El contacto con Biei se dio porque acá hay un analista de video, Joaquín Oviedo, que hace análisis en Pumitas. Me tiró un contacto de Biei, empezamos a hablar y se definió”, agregó Zunini.

“Me volqué cien por cien en el rugby. Me levanto y me acuesto pensando en rugby, en lo que vamos a hacer mañana. Además es muy intenso en la semana. Son dos días de descanso en la semana, estamos a full”, agregó.

Joaquín Moro, bahiense y debutante en el plantel de Pampas.

Pampas, semifinalista en 2022, presentará un plantel renovado. Este torneo que agrupa a un total de 7 franquicias continentales, servirá como plataforma para continuar el desarrollo y sumar experiencia.

“La unión del equipo no es un problema. Un equipo que no es unido no llega tan lejos. Nosotros tenemos ese feeling, nos bancamos entre todos y eso me encanta. Pampas 2024 es un grupo en que el que confío al cien por cien. Joaco Moro es un tipazo. Lo conocía de antes por los hermanos, pero ahora compartiendo el plantel de Pampas nos comunicamos más. Es un referente, hablan muy bien de él en Pampas, es un jugador muy completo y con potencial”, afirmó.

Detrás de este momento y de un día que no olvidará, está el sacrificio.

“Lo que uno siempre tiene en la cabeza es soñar que se puede. Me acuesto y me levanto pensando que tengo que ser mejor de lo que fui o hice ayer. Hay que superarse todos los días. No es por nada, mucha gente lo hizo, pero sacrifiqué cosas por el deporte. Pero porque me encanta... Juntadas del fin de semana con amigos porque juego o entreno, por ejemplo. Pequeños detalles. O como digo: ladrillos que uno va apilando hasta que llega la oportunidad”, afirmó.

Será un día histórico para ellos, sus familias y amigos, el club y para la Unión de Rugby del Sur.

Zunini, segundo entre los parados desde la izquierda, con Argentino.

Formaciones y debuts

Para la presentación en el certamen continental, Pampas se alistará de la siguiente manera:

1. Matías Medrano, 2. Ramiro Gurovich y 3. Javier Coronel; 4. Eliseo Fourcade y 5. Marcelo Toledo; 6. Manuel Bernstein (capitán), 7. Santiago Montagner y 8. Joaquín Moro; 9. Ignacio Inchauspe y 10. Joaquín de la Vega Mendía; 11. Bernabé López Fleming, 12. Justo Piccardo, 13. Juan Pablo Castro, 14. Santiago Pernas y 15. Marcos Eliçagaray. En el banco de suplentes se ubicarán Nahuel Zunini, Valentino Minoyetti, Javier Corvalán, Mateo Lorenzo, Nicolás D’Amorim, Tomás Di Biase, Bruno Heit y Benjamín Elizalde.

Según informó UAR, de los jugadores que estarán desde el kick off, ocho cumplirán con su bautismo con la camiseta de Pampas; ellos son: Montagner, Moro, Toledo, Inchauspe (en la primera temporada del SRA representó a Olimpia Lions), Eliçagaray, López Fleming, Pernas y Piccardo. Y entre los suplentes, habrá cinco novatos en el SRA: Lorenzo, Heit, Camerlinckx, Zunini y Di Biase.

Yacare XV, cuyos entrenadores son los argentinos Ricardo Le Fort, Ramiro Peman, Diego Ternavasio y Juan Ávila, sumó al experimentado Ramiro Moyano, proveniente de American Raptors. El wing no fue incluido en la partida para mañana sin que se hayan difundido los motivos.

1. Ezequiel Esteban Reyes, 2. Axel Zapata y 3. Luis Quinteros; 4. Ignacio Martínez Caballero y 5. Mariano Garcete (capitán); 6. Juan Pérez Rachel, 7. Felipe Puertas y 8. Ramiro Parada Heit; 9. Juan Strada y 10. Juan M. Molinuevo; 11. Juan González, 12. Ramiro Amarilla, 13. Sebastián Urbieta, 14. Tomás Vanni y 15. Thomas Mac Call. Y los suplentes serán: Ignacio Pelillo, Camilo Blasco, Rodolfo Rivadeneira, Lucio Anconetani, Ariel Núñez, Diego Miño, Joaquín Lamas y Arturo López.