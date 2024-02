"Las maté antes que me asesinaran como a mi padrastro", dijo el doble homicida de la katana

Daniel Adrián Derderian reveló hoy que mató a su madre y a su hermana con una katana en la localidad bonaerense de General Pacheco, porque se defendió de que lo "golpearan" y evitó a su vez que lo "mataran, como hicieron" con su padrastro.

Fuentes judiciales revelaron que el hombre aseguró que era víctima de agresiones por parte de Elsa Margarita Suárez, de 66 años, y de Sofía Elsa Aurelia Chaparro, de 31.

"Agarré la espada (katana) que estaba sobre mi cama y me defendí. Me iban a matar a palazos y seguramente me iban a prender fuego con la botella de nafta que me encontró la policía en la mochila. La guardé como prueba", reveló el apresado.

Derderian, de 45 años, fue indagado por el fiscal a cargo del doble crimen, José Amallo, tras ser detenido el miércoles en la localidad bonaerense de Garín por efectivos de la Sub DDI Tigre y del Grupo Táctico de Apoyo (GTO) de General Pacheco.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El doble crimen fue descubierto la noche del lunes pasado por dos vecinos que vieron los cuerpos de las víctimas en un patio interno de la casa donde vivían las dos mujeres.

"Todos los días peleábamos. Mi madre era alcohólica. Se ponía agresiva. Me corrió con una pala y me pegó con la pala en una pierna. Mi hermana me pegó con el palo de una escoba en la oreja, me salió sangre", agregó el detenido.

Y remarcó: "Todo sucedió en el patio. Lo mismo hizo con mi padrastro. A él, después de matarlo a palazos, lo prendió fuego".

El acusado contó que después de ser golpeado por su madre y su hermano logró correr hasta el galpón dónde él dormía.

De acuerdo a la confesión que hizo, Derderian contó que primero mató a la madre: "Cayó al piso y ahí quedó y luego agredí a mi hermana y también cayó al piso. A ambas le di los cortes en el cuello".

"Hace años aprendí algunas artes marciales. En ese momento no medí, pero supe que las había matado", sostuvo.

Sobre el arma homicida, el acusado afirmó tenerla desde hace 12 años: "Aprendí a usarla en Kung Fu".

"No fui a la policía porque me asusté. Estuve deambulando y caminé hasta Garín", indicó Derderian.

Por último, reveló que su madre le tiraba agua caliente y le pegaba con una pala a su gata y a su perra.

"Le molestaba que la gata maullara y que la perra ladrara", concluyó. (Con información de NA)