"Seguir jugando hubiera sido por las razones equivocadas y con riesgos para la salud graves"

Marc Gasol decidió ponerle punto final a su etapa como jugador.

"Es el momento de dar un paso al lado". Nueve palabras para culminar una trayectoria extraordinaria que el mediano de los hermanos Gasol ha decidido anunciar en los cines Texas de Barcelona. El centro estuvo acompañado y rodeado de familiares, amigos y excompañeros.

Emocionado y relajado, vistiendo unos vaqueros y una camiseta negra de manga corta, Marc se dirigió a los asistentes para dar paso a un video en primera persona que resumía su evolución en la cancha. También quiso celebrar su trayectoria con algunos de los protagonistas que hicieron posible su magnífico recorrido y brindar por los aprendizajes y el futuro.

Sin duda son numerosos los retos que tiene en mente, y algunos de ellos ya los comenzó a poner en danza hace unos años con la creación del club ACB que preside, el Básquet Girona, equipo con el que devolvió a la ciudad a la élite del básquetbol español.

Tras unos minutos y con las imágenes del cortometraje que los presentes en la sala todavía tenían en la retina, Marc Gasol presidió un coloquio al lado de Magí Garcia y Manel Vidal, dos de los integrantes de un conocido podcast catalán que responde al nombre de "La sotana".

Con ellos comenzó una charla distendida que repasó todas sus etapas; desde acompañar a su hermano a Estados Unidos siendo él todavía adolescente, pasando por su estancia en Girona, su explosión en la NBA y la culminación de su carrera en el regreso a la ciudad catalana que denomina su hogar.

El último partido de Gasol vestido de corto fue el pasado 24 de mayo en Fontajau. Ese día se respiró un halo de despedida en Girona, aunque el propio jugador relató que fue vistiendo la camiseta de Los Angeles Lakers cuando sintió que su etapa como jugador ya había llegado a su fin, y que su regreso a Girona respondió a una mentalidad de presidente.

El momento de decir adiós nunca es fácil, pero a sus 39 años, es una decisión que Gasol tomó en paz: "Seguir jugando hubiera sido por las razones equivocadas y con riesgos para la salud graves. Era el momento correcto para dejar de jugar a baloncesto. Ya no me toca. Es momento de dar un paso al lado y de transmitir todo lo que el baloncesto me ha dado, que es mucho".