Sólo tres goles en cuatro partidos, en el arranque de la Copa de la Liga

Tres goles, tres empates y sólo un ganador dejó como saldo la primera jornada de la fecha inaugural de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El único equipo que logró sumar de a tres fue Newell's Old Boys, que venció sobre la hora a Central Córdoba, por 1 a 0, en Santiago del Estero.

Giovani Chiaverano, de 18 años, a los 95 minutos, le dio la victoria al elenco rosarino

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En La Lepra fue titular y capitán Ever Banega, en su regreso al club luego de 10 años.

El otro cotejo que tuvo goles se registró en el Monumental José Fierro, donde Rosario Central arrancó la defensa del título igualando ante Atlético por 1 a 1.

El Canalla arrancó ganando con tanto de Luca Martínez Dupuy, a los 23 minutos, y el dueño de casa lo empató con tanto de Mateo Coronel, a los 80.

Por otra parte, en Victoria, Tigre y Sarmiento de Junín igualaron sin goles.

En la visita estuvo en el banco el bahiense ex-Liniers, Lautaro Cerato.

En tanto en Alta Córdoba, Instituto y Deportivo Riestra también empataron 0 a 0.

Así continuará la primera fecha:

*Viernes



-19hs: Talleres vs Gimnasia LP (Nazareno Arasa).

-19hs: Barracas vs Vélez (Andrés Merlos).

-21:15hs: Independiente Rivadavia vs Independiente (Fernando Rapallini).

-21.15hs: Banfield vs Huracán (Hernán Mastrángelo).



*Sábado



-17hs: San Lorenzo vs Lanús (Fernando Echenique).

-19hs: Platense vs Boca Juniors (Leandro Rey Hilfer).

-21hs: Racing vs Unión (Nicolás Lamolina).



*Domingo



-17hs: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (Sebastián Zunino).

-19hs: River vs Argentinos Juniors (Darío Herrera).

-21hs: Estudiantes LP vs Belgrano (Fernando Espinoza).