Emmanuel García, un “5” con pasado en Primera que tiene chapa de buen jugador

Tiene recorrido, experiencia y, sobre todas las cosas, un pasado en Primera. Emmanuel García es un jugador criado y formado en Godoy Cruz, donde surgieron varias promesas que trascendieron.

Un "5" a la antigua, como se define, no tiene problemas de adaptarse a cualquier esquema y eso es una buena noticia para Olimpo.

"Me tocó enfrentar a Olimpo jugando para Godoy Cruz en Primera división y, en 2015, vinimos a esta zona a realizar una pretemporada. Siempre me llamó la atención, porque se hablaba bien del club”, dijo García.

--Y ahora que estás acá, ¿qué pudiste apreciar?

--Que llegué a un club ordenado, con una rica historia. Olimpo debería estar como mínimo en la Primera Nacional. Viene año tras año haciendo enormes campañas, pero no se le da y eso a veces genera ansiedad.

--¿Cómo hacés para contrarrestar la ansiedad?

--Ahora somos un grupo nuevo, en formación. Veo que hay afinidad, gente sana que entrena y que quiere ganarse un lugar. Nuestro objetivo es el mismo de Olimpo, porque si le va bien al club no irá bien a nosotros. El presidente Dagna dejó en claro que no cabe otra palabra que el ascenso. Como no hay otra opción nos estamos mentalizando en captar rápido el mensaje del entrenador y hacernos fuerte.

--Jugaste más de 20 partidos en Primera y más de 80 en la Primera Nacional. ¿Qué le podés aportar al equipo?

--Mucho sacrificio. Pero lo haré acompañado de orden y buen juego. Soy de esos jugadores que entregan todo, siempre con respeto, ya sean compañeros, cuerpo técnico o dirigentes. Espero que mi granito de arena sirva para el funcionamiento del equipo.

--Por lo que he visto te gusta jugar de “5”, pero a la antigua.

--Jajaja. Sí, me gusta estar solo en el medio. Igual no soy necio, si se arma un doble cinco me adapto enseguida y si es con un cinco tapón y dos internos tampoco tengo drama.

--¿Ya empezaron a descifrar los conceptos del nuevo técnico?

--Lo estamos conociendo. Se vienen realizando trabajos puntuales y grupales muy interesantes. Al que le toque jugar tendrá que demostrar que está capacitado para lo que le pide el DT.

--Sos de la escuela de Godoy Cruz.

--Es así. Me formé en el club y en 2015/16 jugué en Primera. Había una camada de muchos jóvenes y algunas figuras importantes como el “Morro” García, Jaime Ayoví, Pol Fernández, jugadores de gran trayectoria.

--También integraste otros equipos de tu provincia.

--En Gimnasia de Mendoza (2017) estuvimos a un paso de ascender a la Primera Nacional. Y pos pandemia también jugué algunos partidos en Huracán Las Heras (2021), donde estuve muy poco. Luego vinieron Gimnasia de Jujuy, Temperley y Brown de Madryn, donde pudimos mantener la categoría a pesar de algunos partidos donde nos perjudicaron. He tenido un buen recorrido por varias provincias (risas). En todas traté de dejar una buena imagen”.

--¿Dónde considerás que fue tu mejor año?

--He tenido muy lindas experiencias, incluso cuando no hemos podido pelear un campeonato. En Gimnasia de Jujuy (2021/22) viví un año a pleno; una ciudad hermosa con gente que me brindó todo su cariño. Allí tuve la suerte de compartir con mi familia.

--Tenías a Leandro González como compañero.

--Un grande Leandro. Pudimos compartir equipo todo el año y la relación fue muy buena. También estaba "Cacho" Sialle, quien luego recaló en Olimpo al igual que “Lea”, que es un excelente profesional.

Un total de 21 partidos disputó en la Primera división con la casaca de Godoy Cruz de Mendoza. En total acumula 139, con 104 en los que fue titular.

--¿En qué favorece arrancar tan temprano la pretemporada?

--Me encanta. La mayoría lo hará a fines de este mes o en febrero, pero nosotros vamos a llegar muy bien en lo futbolístico. También está la Copa Argentina, para medirte con rivales de categorías superiores.

--¿Tu familia se viene a Bahía?

--Los extraño un montón. Mi señora y mis tres hijos: Valentino, Román y Tomás. Pronto estaremos juntos, si Dios quiere.

--¿Cómo te fue en enfrentamientos con Olimpo?

--Mal. El Carminatti siempre fue una cancha difícil. Vine varias veces, pero lamentablemente lo máximo que celebré fue un empate. La mayoría de las veces me fui derrotado. Tal vez por eso siempre me llamó la atención Olimpo; tiene mucha gente que lo sigue y eso se hace sentir.

--¿Qué fue lo más lindo que te tocó vivir como futbolista de Primera?

--Haber estado en los mejores estadios del país. Ver de adentro escenarios repletos de gente y cómo alientan a sus equipos es algo tremendo. También se vive en muchas canchas del ascenso.