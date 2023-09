Polémica: la dura acusación de Van Gaal hacia Messi y la FIFA

El entrenador neerlandés Louis Van Gaal declaró ante la prensa de Países Bajos durante la entrega de premio de Eredivisie que "el campeón del Mundial estaba premeditado" y que "Lionel Messi tenía que ganar la copa".

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea, y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”, aseguró de manera polémica el ex entrenador del Manchester United, sobre el partido que perdieron ante Argentina y su posterior coronación.

Ante esta declaración se le preguntó si refería a que el capitán argentino Messi debía ser campeón en Qatar 2022, Van Gaal, no dudó: “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”. El veterano técnico reclamó que los goles argentinos no fueron lícitos en su partido y eso le generó dudas.

En aquel duelo que finalizó 2 a 2 y la Selección pasó a semifinales en la tanda de penales, el duelo finalizó con polémica por el festejo de Messi haciendo el "Topo Gigio" frente al banco de suplentes de Países Bajos, y más tarde llamó "Bobo" al delantero Wout Weghorst, algo que causó mucho enojo en los neerlandeses.

Qué dijo Van Gaal sobre Messi antes del partido

“Messi no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, alegó Van Gaal, y aseguró que no trabaja en la defensa para ayudar a sus colegas. Ante esto, el astro argentino le respondió: “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”.