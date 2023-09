Corre riesgo Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos

Corren horas decisivas para que el gobierno nacional de Colombia defina su apoyo a los Juegos Panamericanos 2027, cuya sede corresponde a la ciudad de Barranquilla, debido a un ultimátum emitido por Panam Sports para que la organización cumpla con los contratos y los plazos establecidos.

Luego de que el presidente Gustavo Petro recibiera los informes relacionados con las justas deportivas, el Ejecutivo daría a conocer ―en los próximos días― la decisión final.

Barranquilla fue elegida sede de los XX Juegos Panamericanos en junio de 2021. Es, hasta este momento, la segunda vez en la que una ciudad colombiana es seleccionada tras Cali 1971.

La candidatura de Barranquilla fue aprobada por mayoría absoluta de los países miembros de Panam Sports

Sin embargo, la Organización Deportiva Panamericana dio un plazo máximo de 60 días a Barranquilla para que cumpla el contrato de organización de los Juegos Panamericanos de 2027 o, de lo contrario, será trasladada la sede a otro país.

Tal conclusión se desprende de una carta enviada por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano.

"La acción de terminar el contrato y retirar los Juegos se realizará (...) sin perjuicio al derecho de Panam Sports de reclamar cualquier y todos los daños y cualquier otro derecho y recurso disponible", firmó Ilic.

En ese sentido, señaló que la ciudad y la organización de las justas tienen hasta el 29 de octubre para cumplir con varios requisitos.

El primero de ellos es la creación de un "Comité Organizador" y el segundo el pago de 4 millones de dólares por "derecho de organización" de los Panamericanos, cifra que debió ser desembolsada el 30 de julio del año pasado ―cuando Colombia todavía era presidida por Iván Duque―.

También deben pagarse 4 millones de dólares que corresponden a "la concesión de derechos de medios", así como tienen que presentar un "cronograma de Trabajo" y un presupuesto a Panam Sports.

El organismo regional tampoco ha recibido la póliza de seguro por 50 millones de dólares, que también estaba acordada.

La misiva fue enviada con copia al presidente colombiano, Gustavo Petro; a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y a Elsa Noguera, gobernadora del departamento del Atlántico, del que Barranquilla es capital.

Incluso, en las últimas horas, el primer medallista olímpico de la historia de Colombia y actual vocal del Comité Olímpico Colombiano (COC), Helmut Bellingrodt, opinó sobre el todo lo que ha pasado con la organización de las justas.

“Estoy totalmente de acuerdo con esa carta. Por ahí critican que los términos son muy fuertes, que no hay que amenazar de esa forma, pero resulta que no es una amenaza, es un recordatorios de lo que se firmó hace mucho tiempo. Se renegociaron las cuotas y la deuda quedó en 8 millones de dólares. Eran dos pagos que ya debieron haberse realizado, pero no se ha hecho nada. Por eso justifico esos términos de la carta. Panam Sports es la entidad rectora y dueña de los Juegos Panamericanos, eso no hay que olvidarlo”, comentó Bellingrodt.

No obstante, cree que el actual “Gobierno Nacional está tardando en decidir por fin si se van a realizar los Juegos, si los van a apoyar o no los van a apoyar”.

“Falta voluntad política para la decisión, eso es todo. Si políticamente no interesa que se realicen los Juegos, no se van a dar, si interesan políticamente los Juegos, sí los van a apoyar”, sintetizó el ex tirador olímpico.

En su momento, Buenos Aires y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) mostraron intenciones de albergar la sede de los Juegos Panamericanos.

La capital argentina se declaró candidata para 2023, Juegos que organizarán Chile, tras bajarse en 2017. En ese mismo momento y argumentando problemas económicos, la Argentina le apuntó a la edición 2027. Sin embargo, aquella intención se fue desdibujando con el paso del tiempo y hoy, en medio de un clima completamente hostil en materia social y económica, parece una quimera. (con información de EFE, El Heraldo)