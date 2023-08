Berni desligó a Milei de los saqueos: "No tiene nada que ver"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se diferenció de la portavoz de Presidencia, Gabriel Cerruti, y desligó al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de los saqueos registrados en los últimos días. No obstante, señaló que los hechos delictivos fueron organizados.

"Estamos retomando paulatinamente la tranquilidad", aseguró el funcionario bonaerense y agregó que "todo el mundo conoce y entiende que no es casual que un determinado día a determinada hora hayan existido más de 150 intentos de robo al mismo tiempo".

En este marco, defendió el accionar policial y señaló que hasta el momento son 90 los detenidos de la Provincia, entre los cuales hay una decena de personas señaladas como instigadores de los saqueos a través de redes sociales. Berni habló de un grupo de WhatsApp denominado "Saqueo": "No surgió de casualidad, fue premeditado, planeado".

En efecto, en las últimas horas la Policía detuvo a cuatro personas que fueron acusadas de instigar a realizar un saqueo en Ezeiza por medio de un grupo de WhatsApp que incluía a más de 50 personas.

El grupo de WhatsApp que permitió detener a los presuntos instigadores.

De acuerdo con la información, el chat había sido creado el viernes pasado por los detenidos, aparentemente con el fin de reunir una mayor cantidad de participantes para llevar a cabo un ataque el próximo viernes por la tarde.

Como parte de los operativos realizados, los efectivos policiales no solo detuvieron a las personas, sino que también incautaron celulares que podrían brindar información vital para la investigación.

Este miércoles Berni se reunió con jueces y fiscales para "analizar la situación jurídica". "Entre todos tenemos la plena convicción que se califica como robo agravado, en poblado y en banda", por lo que "pueden llevar mucho tiempo detenidos: tiene una pena de hasta 10 años". "Las autoridades judiciales están siendo muy estrictas", remarcó.

En declaraciones a Todo Noticias, al ser consultado por las sospechas del Gobierno sobre el trasfondo de los saqueos, Berni contestó: "No creo en las brujas pero que las hay, las hay". "Siempre pienso bien, quiero creer en la responsabilidad de todo el arco político", aclaró.

En la misma línea, sostuvo: "Estoy totalmente convencido que Milei con esto no tiene nada que ver". Y justificó: "Cuando uno analiza la personalidad (del economista liberal), creo que es de las personas que no hace nada de lo que no le gusta que le hagan".

Cerruti acusó a Milei.

De esta forma, se diferenció de la portavoz de Presidencia: "No la escuché a Cerruti, si lo dijo (la acusación a Milei) tendrá alguna prueba, yo no la tengo".

También se refirió al piquetero Raúl Castells, quien se adjudicó ser instigador de los saqueos. "Lo conozco hace 20 años, me parece que en este momento de la investigación judicial no corresponde emitir opiniones, que cada uno se haga cargo de lo que dice y lo que hace; si se hizo responsable, deberá enfrentar una intensa acusación". "Va a tener que tener muchos abogados y por mucho tiempo", agregó.

"La gente tiene que empezar a recuperar la paz y la tranquilidad, para eso estamos trabajando. Prevemos que se va a ir normalizando la situación, trabajamos para que suceda", continuó.

Berni insistió que no ve similitudes con la crisis de 2001, aunque reconoció la dura situación económica y apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI): "Todos sabíamos que tenía una repercusión directa en la inflación. Este gobierno no fue el que se endeudó de esta manera. El FMI nos puso la pistola en la cabeza, era este acuerdo o el default".

"El 2001 desbordó por todos lados, esto era focalizado en un lugar y tiempo determinado, eso se llama organización", sentenció. (Infobae)