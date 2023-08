Cerruti insiste: dijo que hay cuentas ligadas a Milei y a Bullrich que incentivaron los saqueos

Desde la Casa Rosada volvieron a responsabilizar a un sector de la oposición por algunos hechos delictivos que se vivieron ayer en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

La voz oficial la tomó Gabriela Cerruti, quien primero acusó a sectores libertarios que se referencian en Javier Milei como instigadores de una agitación social que desembocó en posteriores robos a comercios. Y esta mañana incluyó también a gente vinculada a Juntos por el Cambio como parte de ese armado que buscaba generar agitación social.

“El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucedieran. Había grupos de Whatsapp incentivando”, resumió hoy la portavoz de Presidencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para fundamentar su acusación, la funcionaria señaló: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde... ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, optó por despegarse de la mirada de Cerruti: “(Los saqueos) No son espontáneos, no es una casualidad. Pero no tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir”.

Por su parte, la portavoz de Presidencia apuntó -en declaraciones a radio Futuröck- que lo relevante es que tanto ella como el ministro Fernández y su par bonaerense Sergio Berni coinciden que detrás de todo hubo una mano que impulsó los saqueos: “Estaba claro que esto era organizado y que se armaba algo cuando todavía no había sucedido nada”.

En ese sentido, Cerruti enfatizó que “a las redes sociales hay que considerarlas un actor fundamental, tanto los grupos de Whatsapp como Twitter y Tik Tok”, porque terminan siendo herramientas que se utilizan para coordinar acciones. “Nosotros tenemos la obligación de estar mirando esto porque se mueven por allí. A mí me dicen, ‘ese (usuario) era de Milei pero ahora lo compró Bullrich...’. Da lo mismo o si es un militante espontáneo de algunos de los dos”.

Para cerrar el tema, la funcionaria apuntó: “Lo que hago es una descripción de la realidad. Si ellos (el candidato libertario y la de JxC) no tienen nada que ver, lo que hicieron es montarse a una ola de rumores. Entonces, bueno, deberíamos todos ser más responsables y entender que estas cosas tienen consecuencias”.

En otro momento de la entrevista, Cerruti fue consultada sobre los dichos de Patricia Bullrich, quien en medio de los robos a comercios consideró que el Gobierno había perdido el control total y sugirió que declare “estado de sitio”, aunque aclaró que esa opción debía tomarse en última instancia.

La respuesta de la portavoz fue contundente: “Bullrich debe tener añoranzas del 2001. Acá hay dos candidatos: Milei se rodeó del menemismo terminal que volvió loco a (Raúl) Alfonsín en el último momento de su gobierno; y Bullrich fue protagonista del 2001. Ambos construyen su discurso público en base a su añoranza de que la democracia cruja y se desestabilice”.

Finalmente, Cerruti respondió las críticas que se le realizan al presidente Alberto Fernández por su salida del centro de la escena pública. “Él está trabajando mucho todos los días: ayer por la mañana recibió en la Quinta de Olivos al arzobispo (Jorge Ignacio ) García Cuerva; luego estuvo con las ministras (Victoria) Tolosa Paz y Kelly Olmos, y con gente de Economía tratando temas que vienen hablando con (Sergio) Massa como la suma fija”, repasó.

“El Presidente está permanentemente siguiendo los temas, eso no quiere decir que tenga que salir a hacer declaraciones o actividades públicas. En la campaña habla el candidato, preservamos su fortaleza”, finalizó. (Infobae)