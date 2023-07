“Tanto tiempo esperando, y llegó por fin. Puedo decir que lo que siempre quise se cumplió. Ya estamos en la recta final”, escribió Rodrigo Páez junto al video en el cual muestra la manera en la que, lleno de nervios, le pide a Daniel, el hombre que lo crió, que sea su papá también en los papeles.

En un sobre de papel madera, Rodrigo le entregó a Daniel una serie de documentos que necesitaban su “autógrafo”. Le pidió que leyera en voz alta: era un breve repaso de la historia de ellos y al final le mostró entre sus manos un cartel que lo citaba con fecha y hora a firmar la adopción. El abrazo entre ambos emocionó a todos tras ser posteado en las redes sociales.

“Quise tener el recuerdo de un momento importante, que estaba esperando desde que era chiquito y se hizo viral. Él para mi siempre fue mi papá, mi confidente, mi mejor amigo, todo”, resumió Rodrigo.

“Si siempre fuiste mío”, le respondió entre lágrimas y mientras lo abrazaba. Desde el próximo miércoles 5, Daniel será legalmente el padre de Rodrigo. “Lo conocí cuando tenía un año y lo sentí mío; no hizo falta preguntar nada a nadie. La verdad, muy adentro mío siempre soñé con darle mi apellido, pero no dije nada y no sabía que él estaba haciendo esto”, aseguró.

Daniel y Romina se conocieron en la adolescencia cuando tenían 15 años pero al tiempo dejaron de verse. Años mas tarde, cuando Romina ya era madre de Rodrigo, se volvieron a reencontrar y desde entonces son inseparables.

“Estaba gateando y cuando lo vi me llenó de ternura. Era un bebé muy dulce y enseguida lo sentí mío. Desde ese momento se convirtió en todo para mi y no tuve que explicarle nada a nadie. Mis viejos enseguida se encariñaron con él y era el consentido”, dice conmovido el hombre de 41 años que trabaja en una empresa de barrido manual en la calle.

Emocionada, Romina asegura que el lazo entre ellos fue inmediato. “Siempre tuvieron una conexión especial y, un poco me dejaron de lado”, bromea y sigue: “Que mi marido haya aceptado así a mi hijo y mi hijo de esta manera al hombre que elegí para pasar el resto de mi vida me llena de orgullo, me emociona el vínculo que tienen”.

Dice la mujer que a medida que Rodrigo crecía y notaba que el apellido de ellos no era el mismo comenzó a preguntar la razones. “Cuando tenía 6 años le contó la verdad y me dijo: ‘Y bueno, vamos donde se hacen los documentos y que me pongan su apellido’. No quise influir sobre él y le dije que esperara a ser mayor de edad y decidirlo, porque quizás se arrepentía”, cuenta.

Rodrigo se convirtió en papá de Felipe hace un año y siempre quiso que su hijo llevara el apellido de Daniel. Eso hizo que buscara una abogada que lo ayudara con el tramite de adopción. “Cumplí los 18 en cuarentena y todo se hizo eterno, desde hace dos años inicié el trámite y recién el miércoles pasado me llamó para decirme que había salido, que ya había fecha para hacerlo realidad”, cuenta Rodrigo.

Rodrigo junto a Daniel y Romina.

Lo comentó con su mamá y entre ambos pensaron de qué manera darle la sorpresa. “Pensamos en ir a comer todos juntos y ahí decirle, pero apenas habló con la abogada no aguantó y se lo dijo ahí nomás en la mesa”, cuenta la mujer. El video quedó registrado por Naiara, la hermana de 18 años.

“Me puse nervioso mientras leía. Como desde chico esperaba este momento, fue muy fuerte. No lo pudimos hacer antes porque no llevo el apellido de mi mamá y ella siempre me decía que quería que yo primero conociera mi historia y lo decidiera más adelante. Pero yo siempre decía que era Páez, pero cuando tenía que presentar el documento en tal lugar tenía otro apellido y no el de él, y eso me dolía. E insistía con cambiármelo”, reconoce Rodrigo.

Tras la viralización del video comenzaron a llegar los mensajes de cientos de personas conmovidas que les cuentan sus propias historias. “Hay gente que nos dice que ahora nos toma de ejemplo y que también quieren llevar el apellido de la persona que los crió. Los mensajes que nos mandan son hermosos, muy alentadores, y también nos cuentan historias que te parten el alma”, reconoce Rodrigo.

Emocionado, repite lo que escribió junto al video viral: “Él me eligió como su hijo, siempre me dijo que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón. Le doy las gracias a Dios, a todos mis santos, a mi virgencita hermosa, a mi mamá por criarme como una persona de bien, sin rencores”, concluyó. (Infobae)