Hermann y Recalde: el presente del goleador y el "portazo" del ayudante de Sansinena

Marcos Hermann -jugador de Sansinena en el Federal A- y Pablo Recalde -ayudante de campo recientemente desvinculado-, estuvieron en Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play.

El delantero entrerriano viene de anotar un doblete en el triunfo ante Sansinena ante Sol de Mayo y se consolida como el máximo artillero del conjunto de General Cerri ,con 6 conquistas.

Recalde, en cambio, decidió dar un golpe de timón para retornar a la institución que dirigió el año pasado en el torneo Regional Amateur.

"El mérito de esta campaña de Sansinena es doble, porque el equipo se armó más tarde con un plantel completo y porque las condiciones que tenemos para entrenar no son las mejores. Estoy contento por los chicos, como el caso de Marcos, y se merecen este presente. Mañana voy a pasar a despedirme de los muchachos", señaló Recalde.

"El tema de trabajar y no cobrar también influyó en la decisión. Y ver a los chicos que no la pasan bien...; son un montó de cosas. Uno no estaba acostumbrado a vivir esto. A mí me afecta bastante y como veo difícil que se pueda revertir... El llamado no lo esperaba y la verdad es que me voy a descontracturar un poco; me voy a la zona, el trato es otro. Este llamado surgió hace 20 días, lo hablé con Seba Polla y tampoco estaba muy de acuerdo y mi familia tampoco, pero decidí irme", contó Recalde.

Por su parte, Marcos Hermann logró hacer disimular ausencias de jugadores importante que se fueron de la institución por diferentes motivos.

"El triunfo de ayer era clave para mantenernos arriba. El partido se fue resolviendo con el correr de los minutos y terminamos goleando a un equipo que venía bien. Tenemos ausencias importantes en ataque porque se nos fueron delanteros y otros se lesionaron (Patricio Moyano, Nicolás Parodi, Juan Ignacio Velázquez y Nahuel Luna, refuerzo que jugó sólo 7 minutos). Nos toca a quienes nos quedamos sacar el equipo adelante y por suerte hay muchos chicos con una condiciones bárbaras que dejan todo en la cancha", dijo Hermann.

