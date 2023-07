Daniel Moyano: "¿Una estatua? Nooo, tranquilo; los buenos momentos se disfrutan"

Como buen tucumano se tomó la victoria de Villa Mitre con mucha tranquilidad. Festejó como ameritaba hacerlo con el resto de sus compañeros y luego se brindó por completo al reportaje.

"¿Una estatua? Nooo, tranquilo, los buenos momentos se disfrutan", Daniel Moyano, el héroe de la tarde en Temperley, donde Villa Mitre venció por penales a Godoay Cruz (4-2) tras igualar en tiempo reglamentario.

"El fútbol tiene estas cosas, porque después vienen los malos momentos y es donde se ve quiénes te bancan", señaló el arquero, que ya había tenido una serie decisiva ante Arsenal y, más atrás en el tiempo, ante Olimpo, en a semifinal 2022 del torneo Federal A.

--¿El mérito está en esa botellita?

--Jajaja. Está todo estudiado gracias a Pepe Fernánde, Molini y Facu Tavoliere. Tenía mucha confianza.

--¿Y estaban marcados como dice ahí?

--No. El primero estaba marcado al medio, pero observé que el jugador (Ramírez) se paró de una manera distinta. Ahí dije: "Este me abre el pie". Encima lo tiró a colocar, me dio tiempo, jajaja.

"Tomó carrera, se frenó y empezó a caminar. Si vas a patear al medio no venís caminando. En esa no le hice caso a Pepe", contó.

--¿Y en los que siguieron?

--En los otros sí. Pero no le hice caso a Pepe en el del N° 32, que pateó el medio, despacito... Me lo habían apuntado, jajaja.

-Otro paso más y siguen haciendo historia.

--Tenemos unión en el grupo, son excelentes personas y el plantel se lo merece. Bienvenido que sigamos pasando en Copa Argentina, pero no nos desenfocamos de lo que es el Federal A. Estamos en este club para ascender, vinimos para eso.