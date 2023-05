Shakira fue "Mujer del año" en los premios Billboard 2023

Este fin de semana se celebró la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, una expansión de la franquicia Billboard’s Women in Music donde se celebran artistas, ejecutivas y creativas latinas en la escena musical.

Para celebrar la inauguración de este evento, los organizadores decidieron darle el premio a la Mujer del año en el ámbito latino a Shakira.

La colombiana fue una de las protagonistas excluyentes en el último año gracias a la seguidilla de canciones publicadas en el marco de su ruptura con Gerard Piqué.

Aunque no pasó por la alfombra para ponerse a la vista de los medios de comunicación, recibió el premio de manos de Maluma, un frecuente colaborador en varios de sus recientes éxitos.

Durante su discurso, Shakira agradeció el reconocimiento e hizo referencia a su empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras:

“El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer”.

También hizo alusiones a lo que ha pasado con su vida durante el último año por su ruptura con Piqué, sus dudas y las lecciones que le ha dejado este proceso.

“Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (...) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”

El discurso enseguida fue furor en las redes sociales, donde la artista, recibió elogios por la manera en que ha lidiado ante la presión mediática por la ruptura con el exfutbolista.

Durante la ceremonia, Shakira fue igualmente destacada por otras artistas más jóvenes como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela, quienes la mencionaron como su “ejemplo a seguir en la música”.