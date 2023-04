“Sigo sosteniendo que mi gol con Rosario Central fue legítimo”, dijo Alan González

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

En los partidos por Copa Argentina se generan historias de amor y odio. El triunfazo ante Newell’s en Santa Fe (2-1) en 2019 fue una especie de revancha de aquel 0-1 ante Rosario Central, en Junín, en 2016, cuando el árbitro Fernando Echenique privó a Villa Mitre de un gol que la prensa consideró legítimo y del que se habló durante mucho tiempo.

El mismo escenario, la cancha de Sarmiento, volverá a ser protagonista el próximo martes de otra presentación del tricolor, esta vez ante Arsenal de Sarandí, por los 32avos de final.

Para recordar lo que sucedió aquella tarde del 15 de junio de 2016 y palpitar lo que viene, pasó por La Nueva. el exjugador Alan González, quien estuvo involucrado en la maniobra del polémico tanto anulado.

“Sigo sosteniendo lo mismo: mi gol fue legítimo y cambiaba la historia del partido. Hay imágenes donde se observa que conecté la pelota con la ceja de mi ojo derecho. Nos robaron ese partido”, sentenció, con la misma firmeza y siete años después, Alan González.

--Pasa el tiempo, pero la bronca permanece.

--No estoy inventando nada. Iban 15 minutos del segundo tiempo. La pelota, a la salida de un tiro libre indirecto, viene frontal, con mucha rosca. La medí, hice el movimiento con la cabeza y la toqué; algunos pensaban que había cobrado posición adelantada, pero yo estoy bien habilitado. Es más, cuando anula el gol le grité que estaba habilitado.

--¿Qué te dijo Echenique?

--Que yo no la había tocado. En TV la pasaron muchas veces, el comentarista afirma que la desvié con la cabeza. Confunde porque la pelota siguió la misma trayectoria, pero que la toqué no hay dudas.

--¿Estuviste mucho tiempo sin dormir?

--Es el único partido que me acuerdo todas las jugadas. Incluso Maxi Cantoni tuvo un tiro en el palo, el arquero me sacó una pelota a mí de un remate de media distancia; ellos con Montoya, también tuvieron una en el palo. El que convertía primero ganaba.

“Después nos vacunó Burgos tras un tiro libre donde dio rebote Arias. Pero lo de Villa Mitre fue muy digno”, contó.

--¿No hablaste con Echenique?

--Cuando terminó el partido Echenique me llamó a mí y al “Flaco” (Rodrigo) Sánchez para manguearnos camisetas y regalarnos tarjetas, llaveros… Y ahí nomás le dije: “Te sentís culpable, ¿no?”. Me contestó que yo no la había tocado, pero se veía que no estaba convencido.

--¿Al menos te llevaste una camiseta de un jugador de Rosario Central?

--Me llevé la de Marcos Torsiglieri, pero no era la que yo quería, jajaja.

--¿Cómo?

--Nuestro técnico, Sergio Priseajniuc, dijo antes de jugar que no quería que cambiemos casacas con los jugadores de Rosario Central en medio del partido. Esperé a que terminara, lo encaré a Marcos Ruben para pedirle la camiseta y me respondió: “No pibe, en el entretiempo me la pidió Manchado”.

“Ese ‘Nico’ nos caminó a todos, jajaja”.

--¿El “Chacho” Coudet no se quejó de nada?

--(Risas). Nos felicitó por el partido que hicimos. Ellos tenían como referencia el partido de la goleada de Newell’s ante Sansinena, no sabían lo que podíamos dar dentro de la cancha. Para mí se sorprendió con nuestro nivel de juego.

--El martes se viene otro examen por la diferencia de categoría.

--Sí, pero ahora no hay tanta diferencia entre los equipos. Salvo que te toque un rival de jerarquía, como lo es River en este momento, la podés pelear. Hoy los equipos del Federal A tienen jugadores de trayectoria, con experiencia y recorrido en equipos de Primera.

--¿Vas al partido?

--No puedo por las obligaciones que tengo. Además soy muy hincha, lo sufro mucho, me agarra nostalgia por no poder estar en la cancha. Me cuesta, de local tampoco lo hago. Igual van a estar mis amigos y las peñas, como en aquel partido cuando estuvo presente la llamada 15 de Julio, del “Rifi” Montero y el “Pájaro” Andrada. El hincha de Villa Mitre acompaña siempre, llena las canchas. A Junín va a ir mucha gente, no tengo dudas.

--¿Cómo imaginás el partido con Arsenal?

--Con Villa Mitre como protagonista, así como juega de local. Tenemos un equipo competitivo, que va a dar pelea. Y en el Federal, si se llega a otra final hay que ganarla como sea. Sufrí mucho con el partido ante Güemes, que tuvo fallos en contra, y con Racing de Córdoba, aunque en ambos se perdió por penales.

--Los penales, en una final, te arruinan una campaña.

--Es injusto, pero también hay que darle mérito al que supo ejecutar y al arquero que ataja. Moyano fue héroe contra Olimpo y no pudo con Racing porque los patearon muy bien. Yo no sabía que tenía esa virtud, porque antes de enfrentar a Olimpo ni siquiera sabía cómo atajaba. Ni siquiera lo había enfrentado cuando él estaba en Huracán Las Heras y yo en Ferro de Pico. Le tocó entrar en un momento delicado salió a flote y hoy es el arquero titular. Lo bancamos”, manifestó.

--¿Un pálpito para el partido de Junín?

--¿Con Arsenal? Soñé que gana Villa Mitre 2 a 1, goles de Maxi Tunessi y mi amigo el “Piru” Formigo.

“Cuando le ganamos a Newell’s (2 a 1) me pasó lo mismo. Ese día la rompieron toda: los golazos de Falucho Herrera y Leo López.

Club Villa Mitre. "El club está 10 puntos. Lo veo creciendo a pasos agigantados en lo deportivo e institucional. Villa Mitre es ambicioso, con dirigentes largoplacistas, que bancan proyectos".



Ferro, la lesión y Rampla

--¿Qué recuerdos tenés de tus pasos por Ferro?

--Los mejores. Primero en el Federal B largo del 2012/13 y luego de 2019 a 2021. Después de la pandemia Ferro se bajó y Olimpo entró por la ventana.

“Mi hijo, León (10 años) es pampeano, nació en General Pico. Hoy juega en San Francisco”, dijo.

--¿Priseajniuc o Giganti?

--Los dos saben mucho. Mauricio Giganti estuvo en la segunda etapa de Ferro, con Mauricio Romero como ayudante. El día martes te daba un pendrive y el viernes te preguntaba si lo habías visto: "al principio no le di bola, me ligué un tirón de orejas". Me preguntó si el jugador que pateaba las pelotas paradas en Peñarol de Chimbas era de perfil diestro o zurdo. Le contesté derecho; me pegó una levantada… A algunos los mandaba a la casa.

--¿Y vos ahora sos DT?

--Sí, en la Liga Interprofesional (LIDA), dirijo a Contadores D. ¿La figura? El turco Emiliano El Alabi. También tengo a Matías Bellegia, a quien le puse “CD trucho”, porque lo ponés y te caga el equipo, ja, ja, ja.

"Ahí lo tengo de jugador a Maxi Faggiano, el hermano de Lucas, que es polifuncional y rinde una barbaridad, jajaja", contó.

“Me la rebusco con un negocio online (Botines de Alta Gama Elite). Son botines de primeras marcas y tengo muchos seguidores”, dijo Alan González.

“San Torrico”, el juicio contra San Martín y Rampla...

--¿En qué etapa está el juicio con San Martín de Mendoza?

--Después de todo lo que pasé y le sigo agradeciendo a “San Torrico”, porque se hizo cargo de mi rotura de ligamentos, el juicio con el club marcha firme. Gracias a Caruso Lombardi tengo un abogado que es una fiera, experto en casos de lesiones de jugadores amateurs.

“Se llama Oscar Parrello, quien está esperando autoricen, en Mendoza, a un representante legal para que pueda seguir mi caso. Imaginate que él no puede viajar tan seguido, pero lo está manejando bárbaro".

--¿Hay chances de ganarlo?

--Sí. Presentamos muchas pruebas, me dejaron a la deriva y me fueron pateando porque no querían hacerse cargo de la operación. El tiempo que se dilate también será importante para el fallo definitivo.

--Huracán se comportó de otra manera.

--Sí. Con Huracán de Ingeniero White me saco el sombrero. A los pocos días que estuve en el club me lastimé y cumplieron al pie de la letra; así tendría que haber actuado San Martín. Los hinchas me trataron bárbaro el año que estuve, eso marca la diferencia entre dirigentes responsables y los que no lo son.

Familia. “Mis hijos Alma (11 años), León (10) y Charo (11 meses). Actualmente estoy en pareja con Sabrina. ¿Mi papá Juan? Siempre activo, aunque ahora va al fútbol a ver al nieto”.

--¿Seguís jugando?

--Juego en Rampla Junior, de Villa Iris (Liga Cultural Pampeana). Allí comparto con Santiváñez, Gerbaudo, Pullini y Gonzalo Díaz… Toda la gente de Rampla, en el pueblo, está esperando el clásico con Unión, porque hay mucha rivalidad. Es un club donde tratan de maravillas.