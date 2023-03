"Se paró la causa": la hija de Sergio Denis pidió que investiguen la muerte de su padre

Bárbara Hoffman, la hija de Sergio Denis, pidió a la Justicia tucumana que investiguen la muerte de su padre porque dice que “se paró la causa”. Preocupada por el estado de la investigación, Hoffman denunció una serie de complicaciones legales que impiden el esclarecimiento del caso.

La hija del fallecido cantante, comentó en declaraciones al canal América, que la Justicia tucumana cambió cuatro veces de fiscalía y dijo que el último fiscal, Mariano Fernández, "no parece avanzar con el proceso".

“Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, comentó Hoffman.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, su abogado, Diego Colombo, agregó: “El fiscal este tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado”; y siguió: “Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”.

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 tras permanecer un año en coma, luego de haber sufrido, el 11 de marzo de 2019, un accidente mientras ofrecía un show en el teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana.

El cantante cayó en un hueco del escenario y se golpeó muy fuerte su cabeza. En un video filmado por uno de los fans que asistió al show se puede observar que Denis cantaba "Te llamo para despedirme" y al recorrer una parte del escenario cayó a una fosa de tres metros de profundidad. Tras permanecer más de un año en coma falleció en Buenos Aires el 15 de mayo de 2020.

Ya desde el año pasado, su familia viene denunciando que la causa estaba frenada y que hasta el momento no hay responsables por el accidente. (NA)