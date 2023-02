Agrupaciones políticas y movimientos sociales hacen esta noche un acampe en calle Fitz Roy entre Saavedra y Brown, frente a la sede local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

"Estamos, en este momento, a lo largo y ancho del país reclamando porque hubo una reducción de 160 mil planes Trabajar y lo que estamos pidiendo es que se normalice", dijo Alicia Harverte, dirigente del MST Teresa Vive, a La Nueva.

Y agregó que "el Gobierno, en la última reunión que tuvimos, con (la ministra de Desarrollo Social Victoria) Tolosa Paz, no quisieron poner un lugar físico sino virtual para que puedan reinscribirse, y eso jode a los compañeros más vulnerables que no tienen acceso ni siquiera a internet o a un teléfono móvil".

Por eso, "lo que estamos pidiendo es que pongan un lugar físico para que los compañeros puedan ir y reempadronarse", expresó Harverte.

Pero esa es sólo una de las cuestiones. "La otra es que hagan efectiva la entrega de los 21 alimentos de la variedad que habían dicho. Ya hace años que nos prometieron variedad, y sólo llegan 6 o 7, que no cubren ni la mitad de lo que se necesita para hacer una comida en los comedores", afirmó.

Según contó la dirigente, "hay desabastecimiento y eso afecta no sólo al sector de los desocupados, sino a todos los sectores, porque la reducción que están haciendo es, ni más ni menos, para pagarle al Fondo Monetario Internacional".

"Ellos ordenan y Tolosa Paz y todos los ministros aplican ese modelo para recaudar guita para pagarle al FMI una deuda que nosotros no contrajimos, porque está claro que no la contrajimos. Y entonces, lo que decimos es que no nos van a torcer el brazo de ninguna manera", añadió.

La situación en Bahía

Harverte contó que el movimiento social que integra tiene "cinco comedores y no estamos solos: en la Unidad Piquetera hay 130 organizaciones a nivel nacional. Acá nos movilizamos con el Polo Obrero y hay comedores nuestros en toda Bahía que están totalmente desabastecidos".

"Uno se pasa la pelota a otro, es un problema municipal, provincial y nacional. La Municipalidad te dice 'nosotros no tenemos contacto con Provincia', la Provincia te dice 'no tenemos contacto con Nación'. Es mentira, porque para los negociados sí tienen contacto", dijo Harverte.

Y agregó: "El Ministerio de Desarrollo Social, donde estamos ahora parados, no tiene Secretaría de Economía. Es reírse de la gente en la cara. Toda la guita que nos sacan a nosotros se la dan a las empresas y al Fondo Monetario".

Según la dirigente social, hay "compañeros que les han pagado la mitad, algunos se reempadronaron y el sistema no los tomó. Les daban 30 mil pesos y están pagando 15 mil. Y la gente dice que son vagos, pero los compañeros trabajan, en los merenderos, cortan yuyos y árboles, todo lo que es mantenimiento".

Cambio de recorrido de la 518

Los manifestantes se instalaron con carpas y estarán toda la noche, por lo que el Municipio recomendó no circular en vehículos por el sector y avisó que la línea 518 cambia el recorrido.

Ese colectivo, de barrio Spurr hacia el centro, circula por Fitz Roy, Beruti, O'Higgins, Brown y recorrido habitual.